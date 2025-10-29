Konferencija
Siaubingas uraganas ir toliau siaubia Karibus: visa Jamaika paskelbta katastrofos zona, stichija pasiekė Kubą

2025 m. spalio 29 d. 10:11
Antradienį per Jamaiką praūžęs uraganas „Melissa“ atnešė liūtis ir gūsingus vėjus, kurie užtvindė miestus, sugriovė namus ir paliko be elektros daugiau nei pusę milijono gyventojų. Dėl milžiniškos stichijos žalos vyriausybė visą šalį paskelbė katastrofos zona.
Jamaikos premjeras Andrew Holnessas CNN sakė, kad nors tikslios informacijos apie žuvusiuosius dar nėra, valdžia mano, jog aukų neišvengta, atsižvelgiant į padarytą žalą.
„Šie įsakymai suteikia Vyriausybei priemonių toliau valdyti mūsų reagavimą į uraganą „Melissa“, – teigiama oficialiame pranešime, paskelbus Jamaiką katastrofos zona.
5 kategorijos uraganas antradienį pasiekė Jamaiką, atnešdamas audros bangas, staigius potvynius ir vėjus iki 295 km/val.
Didžiausia žala užfiksuota pietvakarinėje Jamaikos dalyje, ypač Šv. Elžbietos parapijoje, kuri, anot pareigūnų, „panirusi po vandeniu“. Užlietos kelių atkarpos, nuversti medžiai ir nutrauktos elektros linijos atkirto regionus nuo pagalbos. Smarkiai apgadintos ligoninės, mokyklos ir tiltai.
„Tai viena sunkiausių patirčių mūsų šalies istorijoje“, – sakė vietos savivaldos ministras Desmondas McKenzie. Apie 15 tūkst. žmonių rado prieglobstį laikinuose evakuacijos centruose, o kariuomenė ir savanoriai prisijungė prie gelbėjimo darbų.
Pareigūnai pripažįsta, kad tikrasis sunaikinimo mastas vis dar nežinomas, nors nuo audros smūgio praėjo kelios valandos. Jungtinės Tautos pranešė koordinuojančios pagalbos krovinių gabenimą jūra iš Barbadoso, o orams pagerėjus planuojami tiekimai oru.
Meteorologai perspėja, kad stiprūs vėjai ir liūtys gali tęstis dar kelias dienas, net kai uraganas pasitrauks nuo Jamaikos.
Uraganas „Melissa“ smogė ir Kubai
Uraganas „Melissa“ Kubą pasiekė kaip 3 kategorijos audra, praneša JAV Nacionalinis uraganų centras (NHC).
Nuolatiniai vėjai, siekiantys beveik 200 kilometrų per valandą, šluoja šalies pietinę pakrantę.
Kubos valdžia paskelbė, kad prieš uraganui pasiekiant šalį buvo evakuota daugiau nei 735 tūkst. žmonių.
„Tai bus labai sunki naktis visai Kubai“, – perspėjo prezidentas Miguelis Díazas-Canelis, pavadinęs „Melissa“ viena galingiausių audrų, kada nors smogusių salai.
NHC įspėjo apie gyvybei pavojingus potvynius ir galimus nuošliaužas, kurias gali sukelti liūtys, griaunantys vėjai ir iki 4 metrų siekiančios audros bangos. Prognozuojama, kad trečiadienio vakarą uraganas pasuks Bahamų link.
Klimato mokslininkai pabrėžia, kad globalus atšilimas didina tikimybę tokių galingų tropinių audrų kaip „Melissa“. Atlanto uraganų sezonas tęsiasi nuo birželio 1 iki lapkričio 30 dienos.
