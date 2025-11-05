Lenkai negalėjo atsistebėti tuo, ką išvydo Baltijos jūros pakrantėje: pusės kilometro ruožas sužibo violetine spalva

Levandų spalvos pakrantė Mielno mieste, esančiame maždaug 190 km į vakarus nuo Gdansko, buvo užtvindyta vietinių gyventojų ir turistų, norinčių fotografuoti šį siurrealistinį vaizdą.
„Iš pradžių maniau, kad tai kokia nors ekologinė katastrofa, – sakė vienas lankytojas GK24, – bet kai pažvelgiau atidžiau, pastebėjau, kad violetinė spalva yra natūralios nuosėdos.“
Mokslininkai teigia, kad ši spalva atsiranda dėl mangano turtingų silikatinių mineralų, daugiausia almandino granato, kurie suskyla į smulkius violetinės spalvos grūdelius ir susimaišo su įprastu kvarcu.
Gdansko universiteto profesorius Leszek Łęczyński vietos naujienų agentūrai GK24 sakė, kad smėlis nekelia pavojaus sveikatai, tačiau įspėjo: „Ši unikali atrakcija netrukus gali išnykti. Viskas priklauso nuo vėjo.“
Tokios ryškios spalvos pakrantės Europoje yra retos, tačiau dažniau matomos Kanadoje ir šiaurinėje Jungtinių Valstijų dalyje.
Tiesa, toks vaizdas prieš metus, pavasarį, buvo matomas ir dzūkų jūra vadinamos Dusios ežero pakrantėje.
Tokį įspūdingą vaizdą, tada sakė Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Krugelis, dažniausiai ir pasiseka pamatyti pavasarį.
„Nubyrėjo ne per seniausiai nendrių burbuolės, turbūt atsirado kažkokios organikos ir smėlis susimaišė. Gali būti ir šaknų kažkokių dalys. Labai netyrėjinėjom, kas tai, bet kažkas natūralaus. Pirma audra nuplaus ir to smėlio nebeliks“, – sakė R.Krugelis.
Metelių regioninio parko atstovai spėja, kad prie tokio vaizdo prisidėti ir smėlį nudažyti galėjo ir juodalksnių kankorėžiai, šakos bei šaknys.
