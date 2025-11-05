Viską šlavusi stichija nuniokojo ištisus miestus: žuvusius skaičiuoja dešimtimis

Daugiau kaip 430 tūkst. gyventojų buvo priversti palikti savo namus. Buvo paveiktos 24 provincijos Lusono, Visajų ir Mindanao salose. Daug kur nutrūko elektros tiekimas. Buvo atšaukta dešimtys skrydžių.
Taifūnas į Filipinus atnešė uraganinius vėjus ir smarkias liūtis, kilo kelių metrų aukščio bangos. Dabar jis, anot meteorologijos tarnybos „Pagasa“, susilpnėjo, tačiau vėjo gūsiai vis dar siekia 180 km/h.
Daug kelių buvo visiškai užlieti. Daug gyventojų gelbėjosi lipdami ant namų stogų. Kai kur sugriovimai laba dideli.
Kalmaegi, kuris Filipinuose vadinamas „Tino“, iš viso sausumai smogė septynis kartus. Prognozuojama, kad audra dar trečiadienį ar ketvirtadienį pasitrauks iš Filipinų ir keliaus Vietnamo kryptimi. Savaitgalį smarkių liūčių laukiama ir Tailando šiaurėje.
Tuo tarpu Filipinų link jau artėja kita atogrąžų audra. Ji tikriausiai pasieks šalį penktadienį arba šeštadienį ir per savaitgalį gali virsti supertaifūnu. Tai ypač stipri audra, per kurią vidutinis vėjo greitis siekia mažiausiai 240 km/h.
Filipinus kasmet pasiekia vidutiniškai apie 20 taifūnų. Ypač galinga audra Haiyan 2013 m. lapkritį pražudė daugiau kaip 6 tūkst. 300 žmonių