Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
GamtaŽemė

Po viską griovusios stichijos – kraupūs skaičiai: aukų virš 140, miestai nušluoti

2025 m. lapkričio 6 d. 09:27
Filipinuose taifūno Kalmaegi aukų skaičius perkopė 140. Civilinės saugos tarnybos duomenimis, žuvo 114 žmonių, o institucijos Sebu provincijoje pranešė apie dar 28 žuvusiuosius. 127 gyventojai, oficialiais duomenimis, laikomi dingusiais.
Daugiau nuotraukų (23)
Taifūnas Kalmaegi Filipinuose siautėjo antradienį. Sebu saloje buvo užlietos ištisos vietovės. Audros vėjo stiprumas siekė 130 km/h, o gūsiai sustiprėdavo net iki 180 km/h.
Tarp aukų yra šeši kariai. Jie žuvo, kai per gelbėjimo operaciją pietinėje Mindanao saloje sudužo jų sraigtasparnis.
Turistų pamėgtoje Sebu provincijoje nuslūgus potvynio vandeniui pasimatė visas sugriovimų mastas. Čia sugriauta daug namų, purvas ir nuolaužos blokavo kelius. Maždaug prieš mėnesį Sebu supurtė stiprus žemės drebėjimas, per kurį žuvo daugiau kaip 70 žmonių.
Šią savaitę Kalmaegi turėtų pasiekti Vietnamą. Šią šalį jau praėjusiomis dienomis alino rekordinės liūtys ir potvyniai. Žuvo mažiausiai 40 žmonių.
Vietname, kaip ir Filipinuose, lietinguoju periodu nuo birželio iki lapkričio dažnai ūžauja audros. Tačiau dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos ekstremalių orų reiškinių dažnėja ir, jie intensyvėja.
Iki šiol Vietname per metus vidutiniškai būdavo suskaičiuojama 10 taifūnų ir kitų atogrąžų audrų. Tačiau ketvirtadienį gresiantis Kalmaegi bus jau 13-oji audra šiais metais.
Filipinus kasmet pasiekia vidutiniškai apie 20 taifūnų. Ypač galinga audra Haiyan 2013 m. lapkritį pražudė daugiau kaip 6 tūkst. 300 žmonių.
taifūnasFilipinaižuvę
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.