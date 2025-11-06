Po viską griovusios stichijos – kraupūs skaičiai: aukų virš 140, miestai nušluoti

Taifūnas Kalmaegi Filipinuose siautėjo antradienį. Sebu saloje buvo užlietos ištisos vietovės. Audros vėjo stiprumas siekė 130 km/h, o gūsiai sustiprėdavo net iki 180 km/h.
Tarp aukų yra šeši kariai. Jie žuvo, kai per gelbėjimo operaciją pietinėje Mindanao saloje sudužo jų sraigtasparnis.
Turistų pamėgtoje Sebu provincijoje nuslūgus potvynio vandeniui pasimatė visas sugriovimų mastas. Čia sugriauta daug namų, purvas ir nuolaužos blokavo kelius. Maždaug prieš mėnesį Sebu supurtė stiprus žemės drebėjimas, per kurį žuvo daugiau kaip 70 žmonių.
Šią savaitę Kalmaegi turėtų pasiekti Vietnamą. Šią šalį jau praėjusiomis dienomis alino rekordinės liūtys ir potvyniai. Žuvo mažiausiai 40 žmonių.
Vietname, kaip ir Filipinuose, lietinguoju periodu nuo birželio iki lapkričio dažnai ūžauja audros. Tačiau dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos ekstremalių orų reiškinių dažnėja ir, jie intensyvėja.
Iki šiol Vietname per metus vidutiniškai būdavo suskaičiuojama 10 taifūnų ir kitų atogrąžų audrų. Tačiau ketvirtadienį gresiantis Kalmaegi bus jau 13-oji audra šiais metais.
Filipinus kasmet pasiekia vidutiniškai apie 20 taifūnų. Ypač galinga audra Haiyan 2013 m. lapkritį pražudė daugiau kaip 6 tūkst. 300 žmonių.