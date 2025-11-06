Turistų pamiltoje Barselonoje – galinga stichija: atšaukta daugybė skrydžių, skęsta gatvės

Tarnybos įspėja, kad kritulių kiekis viršija 40 litrų kvadratiniame metre. Dėl audros taip pat buvo atšauktos paskaitos Katalonijos universitetuose, potvyniai privertė uždaryti kai kuriuos kelius bei atšaukti traukinių maršrutus.
Su dideliais sutrikimais susiduria ir keliaujantys oru – pagrindinis Barselonos El Prato oro uostas bent kol kas yra atidėjęs arba atšaukęs didelę dalį šiandieninių skrydžių.
Prevenciškai Barselonoje uždaryti ir miesto parkai bei paplūdimiai, atšaukti ar perkelti renginiai.
„El Periodico“ skelbia, kad vien iki 10 val. ugniagesių pagalbos prireikė beveik 300 kartų.
Dauguma iškvietimų buvo dėl vandens kaupimosi rūsiuose ir garažuose bei dėl nuvirtusių medžių, taip pat pranešta ir automobiliuose užstrigusius žmones.
Katalonijos meteorologai praneša, kad liūčių ir audrų linija juda į šiaurės rytus nuo Katalonijos. Pranešta, kad Anglès mieste 21,7 mm kritulių iškrito vos per 30 minučių.
Vaizdais socialiniuose tinkluose dalijasi ir gyventojai. Vaizdo įrašuose matyti smarkiai patvinusios gatvės, požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, apsemtuose keliuose užstrigę automobiliai.