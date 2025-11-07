Konferencija
Klaipėdoje – vaizdas lyg iš fantastinio filmo: miestas skendo rūke

2025 m. lapkričio 7 d. 11:45
Lapkričio 7-osios ryte Klaipėdoje tvyro itin tirštas rūkas, dėl jo sumažėjo matomumas.
Meteorologai atskirų įspėjimų gyventojams dėl šio reiškinio neplatino.
Pastarąją savaitę Klaipėdoje tvyro, palyginti, gana šilti orai.
Aiškinama, kad rūkas kai ore kondensuojasi vandens garai.
