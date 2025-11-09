Protestuotojai Delyje reikalauja imtis veiksmų prieš oro taršą

Minioje buvo tėvų su vaikais, kurie dėvėjo kaukes ir mojavo plakatais, ant vieno iš jų užrašyta: „Noriu kvėpuoti“.
Naujajame Delyje ir jo priemiesčiuose gyvena 30 milijonų gyventojų; jis nuolat įtraukiamas į labiausiai užterštų pasaulio sostinių sąrašą.
Žiemą dangų dengia aitrus smogas, nes šaltesnis oras sulaiko teršalus prie žemės paviršiaus, taip sukuriamas pavojingas mišinys iš deginamų žemės ūkio atliekų, gamyklų ir intensyvaus eismo išmetamų teršalų.
PM2,5 – vėžį sukeliančių mikrodalelių, kurios tokios mažos, kad patenka į kraują, – lygis kartais 60 kartų viršija Jungtinių Tautų nustatytas kasdienes sveikatos ribas.
„Šiandien aš čia esu tik kaip motina“, – sakė protestuotoja Namrata Yadav, atvykusi su sūnumi. – „Aš čia esu, nes nenoriu tapti klimato pabėgėle.“
Sekmadienį PM2,5 lygis aplink Indijos vartus, simbolinį karo memorialą, kur susirinko protestuotojai, buvo daugiau nei 13 kartų didesnis už Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamą paros maksimumą.
„Metai po metų tas pats, bet sprendimo nėra“, – sakė advokatė Tanvi Kusum, kuri atvyko į protestą, nes yra „nusivylusi“.
„Turime daryti spaudimą, kad vyriausybė bent jau rimtai imtųsi spręsti šią problemą.“
Atskiros vyriausybės iniciatyvos nedavė pastebimo rezultato.
Tarp jų – daliniai apribojimai transportui, varomam iškastiniu kuru, ir vandens sunkvežimiai, purškiantys vandenį, kad iš oro išplautų kietąsias daleles.
„Tarša trumpina mūsų gyvenimus“, – sakė jauna moteris, kuri teigė „kalbanti Delio vardu“ ir atsisakė prisistatyti.
Praėjusiais metais žurnalo „The Lancet Planetary Health“ paskelbtame tyrime buvo apskaičiuota, kad 3,8 milijono mirčių Indijoje 2009–2019 m. susijusios su oro tarša.
Jungtinių Tautų vaikų agentūra įspėja, kad užterštas oras kelia didesnį pavojų vaikams susirgti ūmiomis kvėpavimo takų infekcijomis.
Saulei leidžiantis smogo aptrauktame danguje, protestuotojų minia vis augo, kol policija į automobilį įgrūdo kelis aktyvistus, atėmė jų plakatus ir transparantus, esą jie neturi leidimo protestuoti šioje vietoje.
Viename iš jų, perplėštame, buvo parašyta: „Aš tiesiog noriu kvėpuoti“.