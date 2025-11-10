Filipinus nusiaubęs taifūnas susilpnėjo

Meteorologijos biuras pranešė, kad sekmadienio vakarą supertaifūnas smogė šiaurinei Auroros provincijai ir vėliau susilpnėjo. „Fung-Wong“ vėjų greitis siekė 130, o gūsiais – iki 160 km per valandą, jam slenkant Taivano link.
Pasak meteorologų, taifūno paveiktose teritorijose per vieną dieną iškrito trijų dienų lietaus kiekis.
Nacionalinė nelaimių agentūra pranešė apie dvi patvirtintas mirtis ir teigė, kad vis dar tikrina pranešimus, jog pirmadienio rytą per nuošliaužą žuvo 5 metų dvyniai.
Pareigūnai pranešė, kad buvo apgadinta arba sugriauta daugiau nei 1000 namų, daugiau nei 150 miestų ir savivaldybių neteko elektros, 13 vietovių sutriko vandens tiekimas.
Pirmadienį ir antradienį paveiktose vietovėse buvo sustabdytos pamokos mokyklose ir vyriausybės darbas. Atšaukta daugiau nei 400 vidaus ir tarptautinių skrydžių. Pakrančių apsaugai sustabdžius keliones jūra, uostuose įstrigo daugiau nei 7000 keliautojų.
Prezidentas Ferdinandas Marcosas jaunesnysis padėkojo vietos valdžios institucijoms ir gelbėjimo tarnyboms už gyventojų perkėlimą į saugias vietas prieš audrą ir teigė, kad mažas aukų skaičius rodo, jog prevencinės evakuacijos buvo veiksmingos.
„Fung-Wong“ smogė mažiau nei po savaitės, kai taifūnas „Kalmaegi“ per naktį Vidurio Filipinuose atnešė daugiau nei mėnesio lietaus kiekį, pražudė 224 ir sužeidė daugiau nei 500 žmonių, daugiau nei 100 žmonių vis dar dingę.
Filipinus per metus vidutiniškai užklumpa apie 20 tropinių ciklonų. Viena stipriausių audrų, kada nors užklupusių šalį, buvo 2013 m. lapkritį smogęs supertaifūnas „Haiyan“, pražudęs daugiau nei 6300 žmonių.