Lietuvių pamiltą salą purtė žemės drebėjimai: 3 smogė vienas po kito

Virpesius pajutę sako net Izraelio gyventojai, skelbia „Times of Israel“.
Iš viso, earthquaketrack duomenimis, fiksuoti 4 žemės drebėjimai. Stipriausias buvo 5,3 balo, vienas 5,2 balo, likę – 4,7 ir 4,4 balo.
Kol kas apie sužeistuosius ar žuvusius nepranešama, bet „The Independent“ skelbia, kad teko evakuoti kelis pastatus.
Apie drebėjimą socialiniuose tinkluose diskutavo ir Kipre gyvenantys ar viešintys lietuviai.
„Netoli Polio buvo gana stiprus smūgis. Teko griebtis virtuvės stalviršio. Kieme siūbavo automobiliai, o baseine taškėsi vanduo. Viena katė šoko iš namo, kita atvirkščiai – iš kiemo namo“, – rašė viena lietuvė.
Visgi dalis sako nieko nejutę.