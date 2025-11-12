Potvyniai šlavė viską savo kelyje – žuvusių dešimtys, tūkstančiams teko bėgti

Institucijų duomenimis, į saugias vietas buvo evakuota daugiau kaip 8 tūkst. 300 gyventojų. Mažiausiai 51 žmogus buvo sužeistas.
Daugumoje pietinių salos teritorijų nedirbo mokyklos ir parduotuvės.
„Vanduo pakilo taip greitai, – sakė vienas žvejys, kurio namas buvo užtvindytas. – Lijo tiek daug ir taip greitai, kanalizacija nesusidorojo“.
Vien tik Dongšano mieste, meteorologijos tarnybos duomenimis, antradienį iškrito 794 mm lietaus.
Taifūnas, slinkdamas per Filipinus, kur pražudė 27 žmones, gerokai susilpnėjo.
Fung Wong sekmadienio vakarą kaip supertaifūnas Filipinų rytuose smogė sausumai pagrindinėje Lusono saloje. Audros spindulys apėmė beveik visą salų valstybę – nuo Kagajano provincijos šiaurėje iki Katanduaneso, esančio už daugiau kaip tūkstančio kilometrų toliau į pietus.