Jungtinę Karalystę pasiekė audra „Claudia“: tvinsta gatvės, gyventojams – įspėjimai

Šiandien, penktadienį, Anglijos ir Velso dalyse, įskaitant Londoną, anot portalo, galioja oranžinis oro pavojaus įspėjimas.
Dėl audros „Claudia“ visoje Jungtinėje Karalystėje pasitaikė ir susisiekimo sutrikimų – buvo atšaukti traukinių maršrutai.
Keliautojai raginami būti atsargūs, nes didelė dalis centrinės ir pietinės Anglijos bei Velso nuo penktadienio iki šeštadienio bus užtvindyta lietaus.
„Penktadienį kai kuriose Anglijos vietovėse tikėtini dideli paviršinio vandens ir upių potvyniai, o dideli upių potvyniai greičiausiai tęsis ir šeštadienį.
Aplinkos agentūros komandos dirba vietoje, valdo potvynių apsaugos sistemas ir padeda vietos valdžios institucijoms reaguoti į paviršinio vandens potvynius.
Raginame žmones nevažiuoti per potvynio vandenį – jis dažnai yra gilesnis nei atrodo, o vos 30 cm tekančio vandens pakanka, kad jūsų automobilis plūduriuotų“, – skelbė Aplinkos agentūra.
Apie atliekamus darbus – šalinamus nuverstus medžius, pumpuojamą vandenį – skelbia ir Dublino ugniagesiai.
Audra, kuriai pavadinimą suteikė Ispanijos meteorologijos agentūra, šią savaitę siautė Ispanijoje ir Portugalijoje, ten taip pat paskelbti meteorologiniai įspėjimai.
Jungtinė KaralystėAudrapotvynis
Rodyti daugiau žymių