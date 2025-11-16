Daliai Europos smogė galingos audros, potvyniai ir uraganinis vėjas – yra žuvusių, daugybė sužeistų

Portugalija ir kai kurios kaimyninės Ispanijos teritorijos jau kelias dienas kenčia dėl audros „Claudia“ sukeltų ekstremalių oro sąlygų, kurios šeštadienį pasiekė ir dalį Jungtinės Karalystės ir Airijos.
Ketvirtadienį gelbėtojai Fernao Fero mieste, esančiame kitoje Težo upės pusėje nuo Lisabonos, užtvindytame name rado vyresnio amžiaus poros kūnus. Panašu, kad naktį pakilus vandens lygiui jie miegojo ir negalėjo pabėgti.
Šeštadienį uraganinis viesulas smogė Albufeiros miestui pietų Portugalijoje, pranešė gelbėjimo tarnybos.
Internete paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip uraganas apgadino ir sunaikino kemperius kempingo teritorijoje, kur, kaip teigė regiono civilinės saugos vadas Vitoras Vaz Pinto, žuvo 85-ių britė.
Pasak jo, netoliese esančiame viešbutyje sužeisti 28 žmonės, iš kurių du dėl sunkių sužalojimų buvo nugabenti į ligoninę.
Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa šeštadienį išreiškė „solidarumą su Albufeiroje žuvusios aukos šeima“ ir palinkėjo sužeistiesiems greitai pasveikti.
Portugalijos meteorologijos tarnyba IPMA paskelbė antrojo lygio „gintarinį“ įspėjimą visam Algarvės regionui ir Bežos bei Setubalio rajonams.
Jungtinėje Karalystėje šeštadienį didelis potvynis nusiaubė Monmuto miestą ir aplinkines vietoves pietryčių Velse.
Pietų Velso priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba pranešė, kad vykdo gelbėjimo ir evakuacijos darbus bei atlieka patikrinimus.
Velso gamtos išteklių tarnyba paskelbė 11 perspėjimų apie potvynius, iš kurių keturi yra labai rimti, taip pat 17 įspėjimų.
Naujausiais Aplinkos agentūros duomenimis, Anglijoje buvo paskelbti 49 aktyvūs perspėjimai apie vykstančius potvynius ir 134 įspėjimai.