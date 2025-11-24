„Per 30 metų nieko panašaus nesu matęs“: Lenkijoje toliau siaučia pūgos, dalis kelių nepravažiuojami

Anot portalo, atšiauriausi orai pirmadienį buvo šalies pietuose. Mažosios Lenkijos, Pakarpatės ir Silezijos vaivadijų gyventojai stebėjo pūgas, augančias pusnis ir stiprius vėjus.
Kai kuriuose miestuose, įskaitant Krosną ir Stšyžuvą (Pakarpatės vaivadija), vis dar nėra elektros energijos.
Pirmadienio rytą smarki pūga užklupo ir Szalowos kaimą Mažojoje Lenkijoje. Čia gyvenantis Mateuszas sakė, kad nuo pat ryto buvo labai vėjuota ir snigo. Kad pasiektų namus, teko brautis per pusnis, nes kelias buvo nepravažiuojamas.
„Šiuo metu elektra vėl įjungta, bet šįryt buvo elektros tiekimo sutrikimų, atvyko gelbėjimo tarnybos, bet jas užpustė pusnys, tad reikėjo papildomos pagalbos.
Gyvenu jau 30 metų ir nieko panašaus nesu matęs (...). Tai magiška, bet labai pavojinga, nes dėl pusnių gelbėjimo tarnyboms labai sunku patekti į vietą“, – sakė Mateuszas, pridurdamas, kad po savaitgalį iškritusio sniego pusnų storis siekė kelias dešimtis centimetrų storio.
Sunkus sniegas laužė medžių šakas ir traukė elektros laidus – ugniagesių pagalbos per savaitgalį prireikė beveik 3 tūkst. kartų.
Savaitgalį užfiksuotais vaizdais su Lrytas dalijosi ir kaimyninėje šalyje viešėję lietuviai.
Zakopanės regione buvę tautiečiai pasakojo sekę orų prognozes, kurios Lenkijoje žadėjo intensyvų sniegą. Tačiau, anot keliautojų, realybė pranoko visus lūkesčius.
„Lenkų prognozės išsipildė su kaupu – per naktį iškrito po 20–30 cm sniego, per savaitgalį – vietomis 50 cm“, – pasakojo Lenkijoje su draugais viešėjusi Greta.
Ji taip pat pridūrė, kad įspėjimus tarnybos siuntė visą savaitgalį. O sekmadienį kelyje teko prasilenkti su ne vienu į avariją patekusiu automobiliu.