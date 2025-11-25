Po 12 tūkst. metų išsiveržęs ugnikalnius sutrikdė skrydžius: pelenų debesis pastebėtas net 10 km aukštyje

Dauguma tokių skrydžių buvo vykdomi iš Delio oro uosto, kuriame sutriko tiek atvykstančių, tiek išvykstančių orlaivių eismas. Naujienų agentūra PTI, remdamasi vieno oro uosto pareigūno suteikta informacija, pranešė, kad antradienį buvo atšaukti mažiausiai septyni tarptautiniai skrydžiai, o dar 10 skrydžių buvo atidėti.
Indijos aviacijos reguliavimo institucijai paskelbus rekomendaciją vengti maršrutų, kuriems gali daryti poveikį vulkaninės kilmės pelenai, „Air India“ nuo pirmadienio atšaukė mažiausiai 11 skrydžių. Oro linijos platformoje „X“ pranešė, kad atlieka orlaivių, skridusių per oro erdvę, kurioje galėjo būti pelenų, patikrinimus.
Oro linijų buvo prašoma pranešti apie įtariamą kontaktą su pelenais, variklio veikimo anomalijas ir dūmus ar kvapą salone.
Indijos meteorologijos departamentas pranešė, kad pelenų debesis buvo pastebėtas maždaug 10 kilometrų aukštyje ir slinko rytų kryptimi link Kinijos. Departamentas pranešė, kad debesis iš Indijos oro erdvės turėtų pasitraukti iki 19.30 val. (14.00 val. Grinvičo laiku).
Etiopijoje esantis Heilio Gabio ugnikalnis pirmą kartą per tūkstančius metų išsiveržė sekmadienį, o jo pelenų debesis per Arabijos pusiasalį nuslinko į rytus link Pakistano.
Pirmadienio vakare išsiveržimas baigėsi, o virš šiaurinės Indijos buvo pastebėtas vulkaninių pelenų debesis, kuris sparčiai judėjo link Kinijos, pranešė Tulūzos vulkaninių pelenų konsultacinis centras.
EtiopijaugnikalnisIndija
Rodyti daugiau žymių