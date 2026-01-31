Portugalija ruošiasi naujam smūgiui, o 200 tūkst. vartotojų vis dar neturi elektros po ankstesnės audros

Nacionalinė meteorologijos agentūra IPMA visoje žemyninėje Portugalijos dalyje iki pirmadienio paskelbė pavojų dėl smarkaus lietaus, kurį lydės vėjas, sieksiantis iki 100 km per valandą greitį.
Kadangi upės jau patvinusios, o dirvožemis – permerktas vandens, Portugalijos civilinės saugos tarnyba įspėjo, kad nauji krituliai gali sukelti staigius potvynius miestuose, taip pat nuošliaužas ir akmenų griūtis.
Pareigūnai ragino gyventojus pritvirtinti palaidus daiktus, vengti rizikingų jūros bei upių pakrančių teritorijų ir atsargiai vairuoti.
Audros „Kristin“ uraganiniai vėjai naktį į trečiadienį smogė centrinei ir šiaurinei Portugalijos daliai, sukeldami potvynius, padarydami materialinės žalos ir sutrikdydami keliones. Be to, visoje Portugalijoje jie nuvertė apie 5 800 medžių.
Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad po audros teko gelbėti 34 žmones sausumoje ir 17 – vandenyje.
Šeštadienio popietę elektros energijos vis dar neturėjo apie 198 tūkst. vartotojų, daugiausia centrinės Portugalijos dalies Leirijos rajone, pranešė elektros bendrovė „E-Redes“.
Netoli Leirijos esančiame Bataljos mieste šeštadienį žuvo 73 metų vyras, nukritęs nuo stogo, kai keitė čerpes, pranešė vietos pareigūnai.
Leirijos meras Goncalo Lopesas paprašė savanorių padėti suremontuoti sugadintus stogus prieš sekmadienį prasidėsiantį lietų.
