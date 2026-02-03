Prie Ispanijos ir Portugalijos artėja audra Leonardas

Ispanijos orų agentūra AEMET paskelbė aukščiausią raudonąjį pavojaus lygį trečiadienį Rondos ir Grazalemos rajonuose pietiniame Andalūzijos regione ir įspėjo apie ypač pavojingą audrą Leonardas, galinčią sukelti potvynius ir nuošliaužas.
Andalūzijos lyderis Juanma Moreno, atsakingas už ekstremalių situacijų valdymą Ispanijos decentralizuotoje politinėje sistemoje, paragino gyventojus laikytis didžiausio atsargumo ir vadovautis sveiku protu. Trečiadienį visos Andalūzijos mokyklos bus uždarytos, išskyrus regiono rytinėje Almerijos provincijoje.
Kaimyninės Portugalijos orų agentūra IPMA antradienį paskelbė oranžinį pavojaus lygį visoje pakrantėje, „Leonardui“ artėjant prie Atlanto vandenyno.
Šiauriniuose ir centriniuose šalies regionuose taip pat paskelbtas oranžinis pavojaus lygis dėl numatomo smarkaus sniego, stiprus vėjas ir krituliai žada nesiliauti iki šeštadienio.
Pastarosiomis savaitėmis Portugaliją plakė virtinė audrų. Praeitą savaitę niokojanti audra Kristin pražudė penkis ir sužeidė apie 400 žmonių, ypač paveikė centrinį Leirijos regioną. Dar trys žmonės žuvo nukritę remontuodami stogą, o ketvirtas asmuo mirė apsinuodijęs anglies monoksidu iš elektros generatoriaus.
Premjero Luiso Montenegro vyriausybė patvirtino 2,5 mlrd. eurų atkūrimo planą, kai dešimtys tūkstančių namų vis dar atkirsti nuo elektros tinklo.
Mokslininkai teigia, kad dėl žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos ekstremalūs oro reiškiniai, tokie kaip audros ir karščio bangos, tampa ilgesni, dažnesni ir intensyvesni.
2024 m. spalį Ispanijoje kilo daugiausiai aukų per kelis dešimtmečius nusinešę potvyniai, žuvo daugiau nei 230 žmonių, daugiausia rytiniame Valensijos regione.