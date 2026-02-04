GamtaŽemė

Pirmą kartą istorijoje: saulėtoje Kuboje temperatūra krito iki 0 laipsnių

2026 m. vasario 4 d. 16:51
Kuboje pirmą kartą šalies istorijoje termometrų stulpeliai nusileido iki nulio laipsnių padalos. Tokią temperatūrą užfiksavo meteorologijos stotis Matansaso provincijoje tropinės salos šiaurėje, antradienį socialiniame tinkle „Facebook“ panešė meteorologijos tarnyba „Insmet“. Tai žemiausia kada nors išmatuota temperatūra saulės lepinamoje Karibų šalyje.
Matansaso orų centras netgi pranešė apie šalnos padengtus laukus – dėl paprastai vyraujančio karščio Kuboje tai labai neįprastas reiškinys. Iki šiol žemiausia temperatūra – 0,6 laipsnio – buvo išmatuota 1996 m.
„Insmet“ duomenimis, dabartinis temperatūros kritimas siejamas su intensyviu šaltu frontu, dėl kurio poliarinio oro masės iš Amerikos žemyno šiaurės plūsta ir į Karibus.
JAV šiuo metu daugelyje valstijų tvyro neįprastas šaltis. Sniegas ir šaltis šįkart atslinko ir į valstijas, kuriose paprastai žiemos yra daug švelnesnės, įskaitant Šiaurės Karoliną ir Džordžiją.
Kubaoro temperatūra

