Pirmą kartą istorijoje: saulėtoje Kuboje temperatūra krito iki 0 laipsnių

Matansaso orų centras netgi pranešė apie šalnos padengtus laukus – dėl paprastai vyraujančio karščio Kuboje tai labai neįprastas reiškinys. Iki šiol žemiausia temperatūra – 0,6 laipsnio – buvo išmatuota 1996 m.
„Insmet“ duomenimis, dabartinis temperatūros kritimas siejamas su intensyviu šaltu frontu, dėl kurio poliarinio oro masės iš Amerikos žemyno šiaurės plūsta ir į Karibus.
JAV šiuo metu daugelyje valstijų tvyro neįprastas šaltis. Sniegas ir šaltis šįkart atslinko ir į valstijas, kuriose paprastai žiemos yra daug švelnesnės, įskaitant Šiaurės Karoliną ir Džordžiją.