Chaosas Portugalijoje – gatvės virto upėmis, medžiai lūžo kaip degtukai: stichijų žalą skaičiuoja milijardais

Trečiadienį atslinkusi audra, pavadinta Leonardo vardu, Portugalijoje pražudė vieną žmogų. 70 metų vyro kūnas rastas automobilyje, kuris pastebėtas upėje Serpos regione, pranešė valstybinė naujienų agentūra „Lusa“, remdamasi institucijomis.
Tai reiškia, kad bendrai per audras nuo praėjusios savaitės Portugalijoje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 11.
Ekonomikos ministro Manuelio Castro Almeidos vertinimu, žala, kurią pirmiausiai padarė praėjusios savaitės trečiadienį siautėjusi ypač smarki audra Kristin, siekia daugiau kaip 4 mlrd. eurų, pranešė valstybinė TV stotis RTP. Stichija, kurios vėjo gūsiai kartas viršydavo 55 m/s, pražudė penkis žmones.
Dar penki negyvi asmenys rasti kitomis dienomis atliekant audros padarinių šalinimo darbus. Audra tūkstančius paliko be elektros energijos, niokojo pastatus, tvindė gatves, laužė medžius.
„Stogas nupūstas, visi langų stiklai sudaužyti, visur chaosas ir nelaimė“, – sakė vietos gyventoja Paula Franco.
Tačiau nespėjus atsigauti po vienos stichijos, atslinko kita audra.
Ji trečiadienį stiprų vėją ir gausius kritulius lėmė ir Ispanijoje, pirmiausiai – šalies pietuose. Malagos regione vis dar ieškoma jaunos moters, kurią, trečiadienio vakarą bandančią iš Turvilos upės išgelbėti šunį, nusinešė vandens masės, pranešė ispanų TV stotis RTVE.
Andalūzijoje tūkstančiai žemiau esančių regionų gyventojų dėl gresiančių potvynių buvo evakuoti į saugias vietas. Nedirbo mokyklos, buvo smarkiai paveiktas traukinių ir automobilių eismas.
Portugalijoje audra taip pat atnešė vėjus ir gausius kritulius, gatvės virto upėmis, tvino namai, užsidarė parduotuvės. Alcacer do Sal mieste gelbėjimo tarnybos naudojo valtis, kad išgelbėtų gyventojus po to, kai Sado upė išsiliejo iš krantų ir atkirto dalį miesto.
Pranešama, kad labiausiai nukentėjo Lisabonos ir Algarvės regionai, o audringi orai prognozuojami ir ateinančiomis dienomis.
PortugalijaAudravėjas
Rodyti daugiau žymių