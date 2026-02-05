V. Kondratovičius apie pasirengimą galimiems potvyniams: priemonių turime, planai yra

Taip pat „Žinių radijui“ ministras komentavo, kad nuolat stebima situacija upėse: kyla ar krenta vandens lygis, kontaktuojama su Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
„Priemonių mes turime, planai yra. Aišku, svarbus pasirengimas ne tik mūsų, bet ir savivaldos.
Savivalda, kuri galėtų būti paveikta potvynių, tikrai intensyviai yra įsitraukusi, supranta, kad tai yra jų žmonių, gyventojų ir turtas, ir gyvybės, ir ta aplinka duoda rezultatus. Aš manau, tikrai pasiruošimas yra, supratimas yra“, – ketvirtadienio rytą „Žinių radijuje“ kalbėjo V. Kondratovičius.
„Aišku, nesakau, kad bus viskas taip, nes gali būti labai staigus, tarkime, vandens lygio pakilimas. Sprendžiama, galbūt dėl tam tikrų vietų, kur reikėtų tėkmę pagerinti, dar kažką, kad nebūtų tų problemų. Tikrai žiūrime“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad sausio pabaigoje PAGD vyko tarpinstitucinis susitikimas, skirtas aptarti potvynių rizikas Lietuvoje, išankstinį pasiruošimą, veiksmų koordinavimą ir institucijų bendradarbiavimą.
Jo metu aptarta esama hidrologinė situacija, galimi raidos scenarijai ir gyventojų informavimo bei pasirengimo priemonės.
Tąsyk skelbta, kad gelbėtojai ragina gyventojus išlikti ramiais, sekti oficialią informaciją ir pasinaudoti rekomendacijomis kaip iš anksto pasiruošti galimam potvyniui. Pasiruošimas galimam potvyniui yra normalus, nuoseklus ir praktinis sprendimas.
Galimose potvynio zonose gyvenantiems žmonėms patariama turėti patikimą plaukiojimo priemonę (plaustą, valtį), neperšlampamą aprangą (žvejų batus, guminę avalynę ir kt.), taip pat bent 10 parų apsirūpinti ilgai negendančiais maisto produktais, reikalingais medikamentais, geriamuoju vandeniu, degtukais, žvakėmis, žibintais, malkomis, mobiliuoju telefonu ir atsarginiais maitinimo elementais.
Taip pat reikėtų paruošti paaukštinimus gyvuliams ir baldams, izoliuoti elektros laidus, kad būtų išvengta trumpojo jungimo, iš rūsių išnešti maisto atsargas, daržoves ir vertingus daiktus, užsandarinti šulinius, kad nepatektų užterštas paviršinis vanduo, pažymėti privažiavimus nuo pagrindinio kelio, išvežti iš užliejamų vietų trąšas ir pesticidus, užsandarinti naftos produktų saugyklas, sutvirtinti konstrukcijas ir apsaugoti įrenginius nuo korozijos.
