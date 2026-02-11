„Sudėtinga net ir patyrusiems specialistams“: atšilus orams – nerimas dėl potvynio Panevėžio r.

„Hidrologiniai stebėjimai mūsų rajono upėse atliekami nuolat, tačiau staigaus atšilimo sąlygomis tiksliai prognozuoti upių elgseną sudėtinga net ir patyrusiems specialistams, vis tik gamta yra galinga ir sunkiai valdoma stichija. Matysime, kaip bus.
Ties Panevėžiu šiuo metu ledo sangrūdų neužfiksuota“, – pranešime cituojamas Panevėžio rajono meras Antanas Pocius.
Savivaldybės žiniomis, šiuo metu Nevėžio, Sanžilės ir Lėvens upėse vietomis vyrauja ledo danga su properšomis, kai kur matyti atviri vandens plotai.
Nors užsitęsę šalčiai šiek tiek apsunkina pakrančių valymo ir žvalgybos darbus, tačiau situacija nuolat stebima.
Atsakingos tarnybos ragina gyventojus išlikti ramius, bet budrius, o pastebėjus spartų vandens lygio kilimą, ledo judėjimą ar gresiantį užliejimą, nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos numeriu 112.