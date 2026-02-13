Broliai ūkininkai Šakių rajone gelbėjo medikus: jie įklimpo skubėję pas ligonį

„Žinodamas, kad šiuo keliu sudėtinga išvažiuoti net ir keturiais varomais ratais varomiems visureigiams, jis nusprendė nuvykti įsitikinti, ar nereikalinga pagalba.
Atvykus paaiškėjo, kad Kauno greitosios medicinos pagalbos ekipažas, vykęs į iškvietimą pas ligonį, įstrigo – automobilis, nors ir varomas visais keturiais ratais, buvo pakibęs ant sušalusio sniego.
Situaciją dar labiau apsunkino šviežiai iškritęs sniegas. Kaip vėliau paaiškėjo, medikus suklaidino navigacinė sistema, nukreipusi juos mažiau pravažiuojamu keliu“, – apie tai portalui Lrytas pasakojo Šakių rajono ūkininkų sąjungos atstovai.
Nedelsdamas ūkininkas Vytautas paskambino ūkyje dirbančiam broliui, taip pat ūkininkui, Tautvydui. Šis netrukus atvyko su traktoriumi ir bendromis pastangomis greitosios medicinos pagalbos automobilis buvo ištrauktas. Broliai ūkininkai ne tik padėjo išvažiuoti, bet ir palydėjo medikus iki pagrindinio kelio, kad šie kuo greičiau ir saugiau pasiektų ligonį.
„Kai Vytautas vaizdo įrašu pasidalijo su kraštiečiais kolegomis Šakių rajono ūkininkų sąjungos socialinio tinklo paskyroje, paaiškėjo, kad tai – ne vienintelis toks atvejis šią žiemą.
Ne vienam teko pagelbėti sudėtingomis oro sąlygomis: vieni traukė įklimpusią greitąją, kiti – įstrigusį elektrikų bokštelį, dar kiti tiesiog nubraukė užpustytą kaimo keliuką, kad kaimynai galėtų saugiai pravažiuoti“, – sakė Šakių rajono ūkininkų sąjungos atstovai.
Tokie geri darbai dažniausiai daromi tyliai. Ir, ko gero, būtent todėl jie – patys nuoširdžiausi ir prasmingiausi.
Penktadienį Lietuvą užklupęs stiprus snygis žaibišku greičiu pridarė daugybę problemų. Ryškiausios jų – keliuose, kur susidarė dideli kamščiai, kilo pavojus vairuotojams. Kai kurios savivaldybės dėl sniego netgi skelbė ekstremaliąją situaciją. Nuotraukose iš įvairių regionų – kadrai, kaip atrodo situacija keliuose.
