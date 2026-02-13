Pietų Prancūziją nusiaubė audra: guldė medžius, be elektros paliko beveik 0,5 mln. namų

Ketvirtadienį stiprus vėjas ir smarkus lietus sukėlė chaosą Pietų Prancūzijoje, Šiaurės Ispanijoje ir kai kur Portugalijoje, dėl to teko atšaukti skrydžius, traukinius ir keltus.
Prancūzijos pareigūnai pranešė, kad žuvo vairuotojas medžiui išdaužus sunkvežimio priekinį stiklą, dešimtys žmonių buvo sužeisti per orų lemtus incidentus Ispanijoje, Portugalijoje potvynis apgriovė viaduką.
Prancūzijos sinoptikai sakė, kad audra Nils buvo neįprastai stipri. Prancūzijos elektros energijos skirstytoja teigė mobilizavusi apie 3000 žmonių, kad namų ūkiai vėl būtų prijungti prie tinklo.
„Enedis“ atkūrė elektros tiekimą 50 proc. iš 900 tūkst. be elektros likusių klientų“, – penktadienio rytą pranešė bendrovė. „Potvyniai apsunkina remontą, nes laukai užlieti vandeniu, užblokuoti kai kurie keliai“, – ketvirtadienį per spaudos konferenciją sakė „Enedis“ krizių valdymo vadovas Herve Champenois.
Pietų Prancūzijos gyventojai baisėjosi audros smarkumu.
„Niekada nemačiau nieko panašaus“, – sakė Ingrid, floristė iš Perpinjano miesto. „Medis vos neužvirto ant mano automobilio – dar dvi sekundės ir tai būtų įvykę“, – sakė ji.
32 metų Eugenie Ferrier iš kaimo netoli pietvakarinio Bordo miesto pasakojo naktį girdėjusi, kaip atšoka plytelės, gatvėmis rieda šiukšliadėžės. „Tikra beprotybė“, – pridūrė ji.
Pasak sinoptikų, ketvirtadienį audra nuslinko į rytus, tolyn nuo Prancūzijos, nors kai kuriose vietovėse vis dar perspėjama dėl potvynių.