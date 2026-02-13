Žiemos linksmybių mėgėjams – griežtas ugniagesių įspėjimas: „Išsigelbėti šansų beveik nėra“

Apie tai sostinėje prie Neries upės penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 6-osios komandos viršininkas Giedrius Ruočkus.
„Paskutiniu metu stebime labai daug situacijų, turime daug specialiųjų tarnybų iškvietimų dėl vaikščiojimo ant nesaugaus ledo, ypatingai upėse. Išskirčiau Vilniaus miestą, kur iš tikrųjų yra gausu tų pranešimų, kuriuos gauna tiek Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, tiek policijos pareigūnai“, – kalbėjo jis.
Anot ugniagesio, per šią savaitę gauti 7 pranešimai apie ant upės ledo lipančius žmones.
Kaip teigė G. Ruočkus, toks elgesys, įvertinus ir tai, kad šiomis dienomis prognozuojami krituliai, yra ypač pavojingas.
„Mes turime orų pokyčius, kurie nėra teigiami ledo tvirtumui: turime ir lietaus, ir kritulių, kas silpnina ledą. Norime pabrėžti, kad ant upių susidaręs ledas niekada nebūna saugus ir ant jo lipti draudžiama“, – dėstė ugniagesys gelbėtojas.
Pasak G. Ruočkaus, kol kas šiemet tarnybos nefiksavo ant upių ledo įlūžusių žmonių skendimo. Visgi ugniagesys perspėjo, kad įlūžus upės lede, išsigelbėti šansų beveik nėra.
„Labai džiaugiamės, kad kol kas neturime nelaimių. Bet noriu pabrėžti, kad įvykus nelaimei tokiomis sąlygomis net gelbėtojai dažnu atveju gali nepadėti, nes ypatingai šiuo laikotarpiu turime sraunią upę ir, jeigu žmogus įkristų arba įlūžtų į properšą, jam pagelbėti arba pačiam išsigelbėti tikrai nepavyktų“, – aiškino G. Ruočkus.
Jis tvirtino, kad pastaruoju metu ugniagesiai su kitų tarnybų pareigūnais vykdydami prevencinius reidus prie upių, imdamiesi kitų priemonių koncentruojasi į 14 valandos laiką, mat tokiu metu baigiasi pamokos ugdymo įstaigose ir vaikai keliauja namo. Tiesa, pasak G. Ruočkaus, ant upių ledo lipa ir vaikai, ir suaugusieji.
Spaudos konferencijoje dalyvavusi Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Prevencinės ir administracinės veiklos skyriaus viršininkė Enida Adomaitienė tvirtino, kad policininkai šiuo metu aktyviai vykdo prevencines priemones, siekdami, kad žmonės neliptų ant upių ledo.
Kaip priminė pareigūnė, tiems, kurie nusižengia šioms taisyklėms, gresia ir piniginės baudos.
„Tiems asmenis, kurie pažeidžia saugaus elgesio ant ledo taisykles, yra taikoma atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodeksą – numatyta bauda iki 140 eurų, o kai taip elgiasi neblaivūs asmenys, bauda gali siekti iki 300 eurų“, – kalbėjo E. Adomaitienė.
Anot jos, jei ant ledo lipa vaikai, atsakomybė tenka jų tėvams. Pavyzdžiui, jei nusižengęs vaikas yra iki 16 metų, informacija apie tai išsiunčiama savivaldybei ir vaiko elgesys gali būti vertinamas Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.
„Vaikams yra įdomu lipti ant ledo. Tai jiems kažkas nepatirto, įdomaus. Jie domisi, o kas jiems bus už tai, jei jie lips ant ledo. Bet mūsų atsakymas – dėl to gresia pavojus jūsų gyvybei“, – pažymėjo policijos pareigūnė.
Pastaruoju metu Lietuvoje orai permainingi. Šalčius pakeitė šiltesnis oras. Kaip anksčiau pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė, penktadienį dangus bus debesuotas, daug kur tęsis mišrūs krituliai, vyraus sniegas, šlapdriba, taip pat vietomis formuosis lijundra.