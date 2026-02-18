Latvijoje – nekasdieniai vaizdai: tokių jūros pokštų galime greit sulaukti ir Lietuvoje

„Šalia Lietuvos krantų dėl labai šaltų orų susiformavęs ledas dar sausio gale tapo matomas iš palydovų. Kadangi žiemiški orai nesitraukia, jūrinio ledo apimamas plotas išaugo. Prie augimo prisidėjo ir praėjusį penktadienį ant susidariusio ledo bei jūros paviršiaus kritęs sniegas.
Nuo šio ketvirtadienio vėjas dažniau ims pūsti nuo jūros į krantą, todėl prie mūsų krantų ne tik ims kilti jūros vandens lygis, bet ir jūrinis ledas pajudės link sausumos.
Gali susidaryti įdomi situacija – stovint paplūdimyje ties Palanga ar Šventąja galbūt matysime vien tik vėjo sunešto ledo lauką.
Paskutinį kartą Baltijos jūra stipriai apledėjusi buvo 2011 m. žiemos antroje pusėje. Nuo kranto jūros vandens nesimatė, bet visa Baltijos jūra nebuvo pilnai užšalusi“, – savo puslapyje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė G. Valaika.
O štai Latvijoje įdomius gamtos reiškinius šią labai šaltą žiemą gyventojai jau stebi.
„BNN Kafijas Pauze“ dalijasi vaizdais iš Ventspilio, kuriuose – ledu link kranto čiuožiantys ledo gabalėliai.
„Ventspilio paplūdimyje neįprastas vaizdas – nors pakrantėje jūra užšalusi, ledo gabalėliai, tarsi nematoma jėga stumiami, juda link pakrantės“, – prie įrašo rašė latvių portalas.
JūrapajūrisBaltijos jūra
Rodyti daugiau žymių