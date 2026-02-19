Miestai ruošiasi galimam potvyniui: kai kur į duris beldžiasi AAD pareigūnai

„UAB „Hidrogreen“, kuri nuomos pagrindais valdo Gondingos hidroelektrinę (esančią Kregždyno g. 18, 20, Varkalių k.), praneša, jog, atsižvelgiant į šiais metais prognozuojamą didelę pavasario potvynio riziką bei siekiant išvengti jo galimų neigiamų padarinių gyventojams, ūkio subjektams ir žalos aplinkai, bus vykdomas Gondingos HE tvenkinio vandens lygio žeminimas.
Tai daroma siekiant iš anksto tinkamai pasiruošti saugiam potvynio vandens praleidimui.
Kadangi dėl nuleidžiamo vandens ledas gali būti nesaugus, gyventojus įspėjame, kad nuo vasario 19 dienos popietės vengtų lipti ant Plungės jūros ir Babrungo upės (žemiau užtvankos) ledo.
Žvejybai, čiuožinėjimui, slidinėjimui, pasivaikščiojimui ir kitoms pramogoms prašome rinktis saugesnes vietas“, – skelbė savivaldybė.
Dėl galimos rizikos į namus Kauno rajone pas gyventojus vyksta ir aplinkosaugininkai, konsultuojantys dėl potvynio rizikos, praneša Aplinkos apsaugos departamentas (AAD).
Anot departamento, svarbu pasirengti galimam vandens lygio kilimui – dėmesys skiriamas tinkamai nuotekų tinklų priežiūrai ir prevencinėms priemonėms.
Neprižiūrėti ar užsikimšę nuotekų tinklai, nuotekų kaupimo rezervuarai, nuotekų valymo įrenginiai gali neatlaikyti apkrovų ir, įvykus potvyniui, išsilieti į aplinką –užteršti paviršinius, požeminius vandenis, dirvožemį ir taip pakenkti aplinkai bei žmonių sveikatai.
Gyventojams rekomenduojama imtis prevencinių priemonių: atlikti lietaus ir buitinių nuotekų tinklų, rezervuarų, nuotekų valymo įrenginių apžiūrą bei prevencinį valymą; patikrinti šulinių, grotelių ir kitų tinklų elementų būklę bei pralaidumą; užtikrinti, kad nuotekų siurblinės ir kiti įrenginiai veiktų be sutrikimų; esant poreikiui, imtis papildomų apsaugos priemonių žemiau esančiose ar potvynių rizikos zonose esančiose teritorijose.
Su šiluma atkeliaus vėjas
Visgi su šiluma, pranešė sinoptikai, sulauksime ir stiprėjančio vėjo.
Ketvirtadienį daug kur nedidelis sniegas. Vėjas pietryčių, pietų, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 4–9 m/s, pajūryje iki 12 m/s. Termometrai šią dieną rodys dieną 2–7 laipsnius šalčio.
Penktadienio naktį vietomis truputį pasnigs, dieną be žymesnio sniego. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s.
Temperatūra naktį 7–12, kai kur pragiedrėjus iki 17 laipsnių šalčio, dieną 1–6, rytuose iki 8 laipsnių šalčio.
Šeštadienio dieną daug kur krituliai, vyraus nedidelis sniegas. Vėjas pietvakarių, pietų, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s.
Temperatūra naktį 5–10, vietomis iki 15 laipsnių šalčio, dieną nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje prognozuojamas trumpas atodrėkis.
Plungėtvenkinysvandens lygis
Rodyti daugiau žymių