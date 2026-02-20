Austrijoje pūga sukėlė chaosą: sutriko daugybė skrydžių, sniego per parą – 40 cm

Vieną iš žuvusiųjų – 53-ejų metų vyriškį – mirtinai prispaudė sniego valytuvas, nukritęs nuo laiptų gyvenamųjų namų komplekse šiauriniame Linco mieste, pranešė policija.
Vakarų Tirolio regione sniego lavina nusinešė slidininką iš Vokietijos, pranešė policija, kurios paskelbtą informaciją cituoja naujienų agentūra APA.
Nuo ketvirtadienio Austrijoje iškrito iki 40 centimetrų sniego, dėl to šios Alpių šalies pietryčiuose esančio Graco miesto apylinkėse buvo paskelbtas lavinų pavojus.
Vienos oro uostas pranešė, kad ryte buvo priverstas laikinai sustabdyti visus skrydžius, o popietiniai skrydžiai buvo „sutrikdyti“.
Vienas iš pagrindinių Vienos aplinkkelių buvo kelioms valandoms uždarytas, o kitų greitkelių atkarpas užblokavo sniego pusnys bei įstrigę sunkvežimiai, eismą juose trikdė ir prastas matomumas, pranešė nacionalinė automobilių asociacija OAMTC.
Elektros energijos tiekimo bendrovės pranešė apie elektros tiekimo sutrikimus keliuose pietų ir rytų regionuose, įskaitant Štiriją, kur elektros energijos neteko 30 tūkst. namų.
Kaimyninėje Slovėnijoje, vietos žiniasklaidos duomenimis, be elektros liko 40 tūkst. namų ūkių, apie didelius sutrikimus buvo pranešta ir šalies šiaurės rytuose.