Palangoje dūžta ledo luitai, o jūra kuria šerbetą: vaizdas – kerintis

„Žiema... Ji iš tikrųjų ateina tyliai ir greitai pasitraukia. Ji atneša šaltį, kuris pajūryje kuria retus, beveik stebuklingus vaizdus.
Ne kasdien pamatysi, kaip prie jūros kranto dūžta ne bangos, o ledo luitai. Iš tiesų paskutinį kartą Baltija rimtai buvo sukaustyta ledo daugiau nei prieš dešimtmetį.
Kai vėjas pastoviai pučia nuo jūros, vanduo kartu su paviršiuje susidariusiu ledu slenka kranto link. Atsitrenkęs į pakrantę, ledas nebeturi kur trauktis.
Iš užnugario jį spaudžia kiti luitai. Taip jis ima kilti aukštyn, lipti į krantą ir sluoksnis po sluoksnio kurti įspūdingas, gyvas ledo skulptūras“, – savo sukurtą vaizdo įrašą tokiais žodžiais įgarsino A. Kazlauskas.
Jis dar pabrėžė: „Pasikeitus vėjo krypčiai, jūra į krantą ima mesti ne tik gintarą, bet ir ledo luitus bei šerbetą. Jei vėjas stiprės, netrukus turėsime įspūdingų ledo skulptūrų – pajūrio galeriją po atviru dangumi.“
Minėtas vaizdo įrašas per kelias valandas „Facebook“ paskyroje peržiūrėtas per 130 tūkst. kartų, juo žmonės ėmė dalytis ir savo „Facebook“ sienose. Šiuo įrašu jau pasidalijo beveik 200 žmonių.
