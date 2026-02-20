Rytų Afganistaną supurtė stiprus žemės drebėjimas

5,8 balo žemės drebėjimas įvyko maždaug už 130 kilometrų į šiaurės rytus nuo Kabulo, pranešė JAV geologijos tarnyba.
Pranešimų apie aukas ar žalą iš pradžių nebuvo.
Bamijano ir Vardako provincijų, esančių į vakarus nuo sostinės, gyventojai taip pat sakė jutę žemės drebėjimą.
Žemės drebėjimai Afganistane yra dažni, ypač Hindukušo kalnų grandinėje, netoli Eurazijos ir Indijos tektoninių plokščių sankirtos.
Pernai rugpjūtį šalies rytuose įvykęs negilus 6 balų žemės drebėjimas sunaikino kalnų kaimus ir pražudė daugiau nei 2200 žmonių. Po kelių savaičių Šiaurės Afganistane įvykęs 6,3 balo žemės drebėjimas pražudė mažiausiai 27 žmones.
Šimtai žmonių žuvo ir tūkstančiai namų buvo sugriauti per stiprius žemės drebėjimus 2023 m. vakarų Herate, netoli Irano sienos, ir 2022 m. Nangarharo provincijoje. Daugelis namų šioje daugiausia kaimiškoje vietovėje, per dešimtmečius nuniokotoje karo, yra prastai pastatyti.
Prasti ryšių tinklai ir infrastruktūra kalnuotame Afganistane trukdo reaguoti į nelaimes, pasiekti atokius kaimus ir įvertinti žalos mastą gali prireikti daugelio valandų ar net dienų.