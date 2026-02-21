Parodė, kaip žiemą atrodo televizijos bokšto viršus: gali prišalti net kelios tonos ledo

Tai, skelbė TV bokšto atstovai, lėmė didelis paties bokšto ir kėlimo įrangos apledėjimas bei didelė ledų kritimo rizika. Dėl tos pačios priežasties išlieka uždaryta ir lauko terasa, mat ledo ant bokšto viršaus gali susikaupti net kelios tonos.
„Kodėl šaltuoju metų periodu TV bokšto lauko terasa būna uždaryta?
TV bokšto viršutinė dalis yra metalinė, todėl esant tam tikroms meteorologinėms sąlygoms prie jos gali prišalti net kelios tonos ledo!
Susiję straipsniai
Kasmet žiemos periodais turime atidžiai stebėti bokšto konstrukcijų apledėjimą, nes atodrėkių metu įvairaus dydžio ledo gabalai atplyšta nuo metalinių konstrukcijų ir krenta iš didelio aukščio, keldami riziką aplinkiniams (maždaug 100 m spinduliu).
Tad visiškai saugiems pasivaikščiojimams, terasa galės būti atidaryta tik pavasarį, sušilus orams“, – skelbė TV bokštas.