GamtaŽemė

Parodė, kaip žiemą atrodo televizijos bokšto viršus: gali prišalti net kelios tonos ledo

2026 m. vasario 21 d. 18:13
Lrytas.lt
​Ši žiema – neįprastai šalta. Dėl nepalankių orų šiemet per Valstybės atkūrimo dieną Vilniaus televizijos bokšte nebuvo iškelta ir įprastai didžiausia plevėsuojanti – 540 kv.m dydžio – Lietuvos trispalvė.
Daugiau nuotraukų (5)
Tai, skelbė TV bokšto atstovai, lėmė didelis paties bokšto ir kėlimo įrangos apledėjimas bei didelė ledų kritimo rizika. Dėl tos pačios priežasties išlieka uždaryta ir lauko terasa, mat ledo ant bokšto viršaus gali susikaupti net kelios tonos.
„Kodėl šaltuoju metų periodu TV bokšto lauko terasa būna uždaryta?
TV bokšto viršutinė dalis yra metalinė, todėl esant tam tikroms meteorologinėms sąlygoms prie jos gali prišalti net kelios tonos ledo!
Susiję straipsniai
Kasmet žiemos periodais turime atidžiai stebėti bokšto konstrukcijų apledėjimą, nes atodrėkių metu įvairaus dydžio ledo gabalai atplyšta nuo metalinių konstrukcijų ir krenta iš didelio aukščio, keldami riziką aplinkiniams (maždaug 100 m spinduliu).
Tad visiškai saugiems pasivaikščiojimams, terasa galės būti atidaryta tik pavasarį, sušilus orams“, – skelbė TV bokštas.
televizijos bokštasledasŽiema

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.