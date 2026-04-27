GamtaŽemė

Šiaurės Japonijoje siaučia miškų gaisrai

2026 m. balandžio 27 d. 11:32
Japonijos šiaurės rytinėje Ivatės prefektūroje šeštą dieną iš eilės siaučia miškų gaisrai.
Daugiau nuotraukų (3)
Japonijos naujienų agentūra „Kyodo“ pranešė, kad iki pirmadienio ryto gaisrai išdegino 1618 hektarų plotą aplink Šicučio miestą.
Pranešta, kad su liepsnomis kovoja maždaug 1200 ugniagesių ir kariškių gelbėjimo pajėgos. Iki šiol išduoti nurodymai evakuoti daugiau nei 1500 namų ūkių.
Kol kas apie žuvusiuosius nepranešta, bet pranešta apie du lengvai sužeistus žmones.
Liepsnos sparčiai plinta dėl užsitęsusios sausros ir stipraus vėjo, pranešė valdžios atstovai. Meteorologijos tarnybos prognozuoja nedidelius kritulius regione artimiausiomis dienomis.
Japonijamiškų gaisraiklimato kaita

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.