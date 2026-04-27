Šiaurės Japonijoje siaučia miškų gaisrai

Japonijos naujienų agentūra „Kyodo“ pranešė, kad iki pirmadienio ryto gaisrai išdegino 1618 hektarų plotą aplink Šicučio miestą.
Pranešta, kad su liepsnomis kovoja maždaug 1200 ugniagesių ir kariškių gelbėjimo pajėgos. Iki šiol išduoti nurodymai evakuoti daugiau nei 1500 namų ūkių.
Kol kas apie žuvusiuosius nepranešta, bet pranešta apie du lengvai sužeistus žmones.
Liepsnos sparčiai plinta dėl užsitęsusios sausros ir stipraus vėjo, pranešė valdžios atstovai. Meteorologijos tarnybos prognozuoja nedidelius kritulius regione artimiausiomis dienomis.