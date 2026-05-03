GamtaŽemė

Baltarusijoje kilusio gaisro liepsnos pasiekė ir Lietuvą: kokia dabar situacija

2026 m. gegužės 3 d. 09:33
Baltarusijos kilusio miškų gaisro liepsnos pasiekė ir Lietuvos teritoriją.
Kaip pranešė Varėnos savivaldybė, šeštadienį prie sienos su Senovės kaimu, apie 16.50 val. kilo stiprus miško gaisras. Dūmai ėmė slinkti Kabelių ir Kapiniškių kaimų link.
Naktį ugnis persimetė jau į Lietuvos teritoriją. Su liepsnomis kovojo Valstybinės miškų urėdijos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai.
Pasak savivaldybės, gaisras Lietuvos teritorijoje buvo užgesintas sekmadienio rytą.
„Gaisras Lietuvos pusėje jau užgesintas, tačiau vietoje ir toliau budi ugniagesiai. Tuo metu Baltarusijos teritorijoje gaisras vis dar tęsiasi.
Senovės ir aplinkiniai kaimai – Pėsčiai, Kabeliai, Marcinkonys, Margionys, Šklėriai – yra apgaubti dūmų. Dūmai slenka Druskininkų link“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė savivaldybė.
Anot jos, gyventojams pavojus negresia, tačiau ten, kur jaučiamas dūmų kvapas, jiems rekomenduojama kuo mažiau leisti laiko lauke.
 Gaisras iš Baltarusijos buvo persimetęs ir į Lietuvą.
 Varėnos rajono savivaldybės nuotr.
Savo ruožtu Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) sekmadienį pranešė, kad dėl Baltarusijoje kilusių miškų ir atvirų teritorijų gaisrų Lietuvoje gali padidėti oro tarša,.
Pasak jo, labiausiai tai gali paveikti pietinę šalies dalį – čia gali padidėti kietųjų dalelių koncentracija ore, kai kur gali būti jaučiamas degėsių kvapas.
Padidėjusi oro tarša gali turėti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai, ypač rizikoms grupėms – vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ar sergantiems lėtinėmis ligomis.
Todėl gyventojams rekomenduojama kuo mažiau laiko praleisti lauke, laikyti uždarytus langus ir duris, patalpas valyti drėgnu būdu.
BaltarusijaGaisrasVarėnos rajono savivaldybė
