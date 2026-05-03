Dėl gaisro Baltarusijoje – įspėjimas Lietuvoje: viename rajone padidėjo oro tarša, perspėja vengti buvimo lauke

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) paskelbė, kad Varėnos rajone dėl gaisro Baltarusijoje padidėjo oro tarša.
„Dėl kilusio žolės-miško gaisro Baltarusijos teritorijoje padidėjo oro tarša Varėnos rajono teritorijoje. Rekomenduojame vengti buvimo lauke, uždaryti namų langus. Perspėkite kitus, sekite informacinius pranešimus“, – rašoma įspėjime.
Susiję straipsniai
Pabrėžiama, kad daugiau svarbios informacijos galima rasti lt72.lt svetainėje.
Gyventojus įspėjo ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).
„Lietuvoje (ypač pietinėje pusėje) gali padidėti oro tarša kietosiomis dalelėmis ir būti jaučiamas stiprus degėsių kvapas“, – nurodo NVSC.
Kad apsaugotumėte savo sveikatą, NVSC patarė:
Likite viduje: stenkitės kuo mažiau laiko praleisti lauke, ypač jei priklausote rizikos grupei (vaikai, vyresnio amžiaus žmonės, asmenys, sergantys lėtinėmis ligomis).
Sandarinkite patalpas: laikykite langus bei duris sandariai uždarytus.
Drėgnas valymas: namų ar biuro patalpas valykite drėgnu būdu, kad surinktumėte nusėdusias dulkes ir kietąsias daleles.
Ribokite fizinį aktyvumą: venkite sporto ar kitos intensyvios veiklos atvirame ore, nes giliau kvėpuojant į plaučius patenka daugiau teršalų.
GaisrasVarėnos rajonasoro tarša
Rodyti daugiau žymių