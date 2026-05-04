Dėl Baltarusijos teritorijoje kilusio žolės ir miško gaisro – tarnybų žinia

„Šeštadienio vakarą Baltarusijos teritorijoje, pasienio zonoje su Lietuva ties Senovės kaimu, kilęs žolės ir miško paklotės gaisras į Lietuvos teritoriją neišplito. Ugniagesiai gelbėtojai, kartu su miškininkais, siekdami užtikrinti nuolatinę situacijos kontrolę , ir toliau tęsia budėjimą vietoje“, – skelbiama PAGD pranešime.
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį ugnis buvo persimetusi į Lietuvos pusę, tačiau gaisras suvaldytas ir užgesintas.
Anot PAGD, siekiant užtikrinti saugumą, nuo šeštadienio Lietuvos–Baltarusijos pasienio ruože apie 3,5 km perimetrą nuolat stebi ugniagesiai gelbėtojai ir miškininkai.
„Pirmadienį budėjimas tęsiamas – šiuo metu didesnių rizikų Lietuvos teritorijoje nenustatyta. Vietoje aptinkami pavieniai, per pasienį pereinantys gaisro židiniai, tačiau jie gana maži ir operatyviai likviduojami“, – nurodo ugniagesiai.
Dėl gaisro Baltarusijos teritorijoje susidarę dūmai vietomis pasiekė ir Lietuvą. Sekmadienio rytą Varėnos rajono gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus dėl galimo oro taršos padidėjimo. Gyventojams rekomenduota vengti buvimo lauke, uždaryti langus ir pasidalinti šia informacija su kitais vietiniais gyventojais.
Anot PAGD, dūmų sklaida išlieka priklausoma nuo kintančių meteorologinių sąlygų, tačiau situacija yra nuolat stebima. Tikimasi, kad artimiausiomis dienomis prognozuojami krituliai prisidės prie gaisro gesinimo Baltarusijos teritorijoje.
Gyventojams rekomenduojama ir toliau laikytis anksčiau pateiktų saugumo rekomendacijų bei sekti oficialią informaciją.