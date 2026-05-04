GamtaŽemė

Prie Kupiškio – didžiulis durpyno gaisras: vietos gyventojams – įspėjimas neiti į lauką, užsidaryti langus

2026 m. gegužės 4 d. 15:46
Pirmadienio popietę ugniagesiai sulaukė pranešimų apie gaisrą Kupiškio rajone esančiame Šepetos durpyne – šiuo metu vyksta intensyvūs liepsnų slopinimo darbai, šiose apylinkėse gyvenančių žmonių prašoma neiti į lauką, užsidaryti namų langus.
Daugiau nuotraukų (11)
Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba informavo, jog apie dūmus ties Bukėnų kaimu buvo pranešta 13 val. 23 min.
Gaisravietėje sutelktos didelės ugniagesių pajėgos – liepsnas malšina net 9 autocisternos.
Šepetos durpyno plotas sudaro 1650 hektarų, jis yra maždaug už 6 kilometrų nuo Kupiškio.
Susiję straipsniai
Ugniagesiai: žolės gaisrų šiemet fiksuojama mažiau, nei pernai

Ugniagesiai: žolės gaisrų šiemet fiksuojama mažiau, nei pernai

Radviliškio r. durpyno gesinti vykusiems ugniagesiams teko apsisukti

Radviliškio r. durpyno gesinti vykusiems ugniagesiams teko apsisukti

Šakių rajone degė durpynas

Šakių rajone degė durpynas

Dėl stipraus vėjo dūmai plinta po vietos apylinkės, tad siekiant išvengti neigiamo poveikio sveikatai, žmonėms rekomenduojama likti namuose.
Gaisro priežastis šiuo metu dar neaiški.
Neatmetama, jog gaisrą sukelti galėjo atsainiai numesta nuorūka ar kitoks neatsarguis elgesys su ugnimi. 
Gesinimo darbai gali užtrukti iki pirmadienio vakaro, o galbūt ir dar ilgiau.  
Kupiškio rajonasdurpynasGaisras
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.