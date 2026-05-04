Prie Kupiškio – didžiulis durpyno gaisras: vietos gyventojams – įspėjimas neiti į lauką, užsidaryti langus

Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba informavo, jog apie dūmus ties Bukėnų kaimu buvo pranešta 13 val. 23 min.
Gaisravietėje sutelktos didelės ugniagesių pajėgos – liepsnas malšina net 9 autocisternos.
Šepetos durpyno plotas sudaro 1650 hektarų, jis yra maždaug už 6 kilometrų nuo Kupiškio.
Dėl stipraus vėjo dūmai plinta po vietos apylinkės, tad siekiant išvengti neigiamo poveikio sveikatai, žmonėms rekomenduojama likti namuose.
Gaisro priežastis šiuo metu dar neaiški.
Neatmetama, jog gaisrą sukelti galėjo atsainiai numesta nuorūka ar kitoks neatsarguis elgesys su ugnimi.
Gesinimo darbai gali užtrukti iki pirmadienio vakaro, o galbūt ir dar ilgiau.
