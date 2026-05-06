Kaimyninėje Lenkijoje – pragariškas gaisras: jau nusinešė piloto gyvybę

2026 m. gegužės 6 d. 16:18
Tragiškas gaisras siautėja Lenkijoje. Kovai su liepsnomis buvo pasiųsta apie 300 ugniagesių brigadų, taip pat trys lėktuvai ir sraigtasparnis.
Deja, bet trečiadienį gaisras tebesiautėja ir jau spėjo pareikalauti gyvybės. Sudužo liepsnas malšinusio piloto orlaivis.
Lublino vaivados atstovas spaudai Marcinas Bubiczas Lenkijos žiniasklaidai patvirtino, kad sudužusio lėktuvo pilotas žuvo. Pasak jo, lėktuvas nukrito gaisro gesinimo operacijos vietoje.
Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis sakė, kad pareigūnai tikisi, jog naudojami du gaisrų gesinimo sraigtasparniai padės užkirsti kelią tolesniam gaisro plitimui.

Kol kas neaišku, kas tiksliai sukėlė avariją, nes gelbėjimo tarnybos tebedirba įvykio vietoje.
„Šiuo metu negalime komentuoti nelaimingo atsitikimo priežasties. Yra daug dūmų ir pučia stiprus vėjas, todėl orlaiviai dirba labai sudėtingomis sąlygomis“, – M. Bubiczą citavo naujienų svetainė WP.pl.
Kaip skelbia „Reuters“, gaisras apėmė jau 200 hektarų.
Gaisras kilo dėl sausros
Apie sudėtingas sąlygas šioje teritorijoje anksčiau kalbėjo ugniagesiai, teigę, kad stiprus vėjas kursto liepsnas ir padeda gaisrui plisti, o kai kurie vietiniai keliai tapo nepravažiuojami.
Bilgorajaus apskrities vadovas Andrzejus Szarlipas antradienį socialiniuose tinkluose parašė: „Dėl ekstremalios sausros gaisras sparčiai plinta ir vis dar nėra suvaldytas. Ugniagesiai daro viską, ką gali, kad jį sustabdytų.“
Vėliau jis vietos žiniasklaidai pridūrė: „Gaisras yra milžiniškas; šiuo metu sunku įvertinti, kokį plotą jis apėmė. Vienu metu liepsnos siekė medžių viršūnes.“
Vietos valdžia ragina gyventojus vengti šio rajono ir laikytis gelbėjimo tarnybų nurodymų.
Trečiadienio rytą Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwińskis sakė, kad gaisras lengvai pasiekiamose Bilgorajaus apskrities vietovėse buvo užgesintas, pranešė vietos žiniasklaida.
