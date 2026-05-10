Septyniems Lietuvos paplūdimiams suteiktos Mėlynosios vėliavos

Skelbiama, jog tokį sprendimą priėmė Kopenhagoje veikiančio Aplinkosaugos švietimo fondo sudaryta tarptautinė Mėlynosios vėliavos tarybos komisija. Ji informavo Lietuvą, kad Mėlynąją vėliavą šių ir kitų metų vasaromis turi teisę išsikelti Neringos savivaldybės Nidos ir Juodkrantės centriniai bei Preilos paplūdimiai, Palangos miesto savivaldybės Birutės parko paplūdimys ir Vilniaus miesto savivaldybės Balsio ežero, Žirmūnų ir Valakupių I-asis paplūdimiai.
Kaip pažymi LSA, siekiant, kad paplūdimiui būtų suteikta Mėlynoji vėliava, savivaldybės ir paplūdimius administruojančios įstaigos turi įgyvendinti griežtus tarptautinius vandens kokybės, aplinkosauginio švietimo, saugumo ir paslaugų prieinamumo reikalavimus.
Mėlynosios vėliavos komisijai rekomendacijas po išsamaus įvertinimo kasmet teikia nacionaliniai programos koordinatoriai – tarybos. Lietuvoje šią tarybą sudaro Lietuvos žaliųjų judėjimo, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Higienos instituto, Lietuvos vandens gelbėtojų asociacijos bei Lietuvos miškininkų sąjungos atstovai.
„Mėlynąją vėliavą turinčių paplūdimių būklė bus tikrinama ir šios teisės suteikimo laikotarpiu – šią bei kitų metų vasarą. Dažniausiai tokius vertinimus atlieka nacionalinės tarybos atstovai, tačiau vertinti gali ir atvykę tarptautiniai ekspertai. Paplūdimiui neatitikus kriterijų, vėliava gali būti nuleidžiama laikinai arba jos netenkama visam sezonui“, – nurodoma pranešime.
Skaičiuojama, kad Mėlynoji vėliava plevėsuoja daugiau nei 4 tūkst. paplūdimių 50-yje pasaulio šalių. Lietuva šioje programoje pradėjo dalyvauti 2001 metais.
