GamtaŽemė

Tragiška gelbėjimo operacijos žinia: rasti trys žuvęs keliautojai

2026 m. gegužės 10 d. 19:27
Gelbėjimo komandos rado trijų keliautojų, žuvusių per ugnikalnio išsiveržimą rytinėje Indonezijoje, kūnus. Taip baigėsi dviejų dienų operacija, kurią apsunkino tebesitęsianti ugnikalnio veikla ir sudėtingas reljefas, sekmadienį pranešė valdžios institucijos.
Aukos – du Singapūro piliečiai, rasti sekmadienį, ir viena indonezietė, rasta šeštadienį – buvo iš 20 keliautojų grupės, kuri penktadienį, kai išsiveržė Dukono ugnikalnis, išmetęs į dangų iki 10 kilometrų aukščio pelenų stulpą, buvo netoli kraterio. Kiti septyniolika žmonių buvo saugiai evakuoti, kai kurie iš jų patyrė nedidelius sužalojimus.
Iwanas Ramdani, Šiaurės Molukų Ternatės paieškos ir gelbėjimo tarnybos vadovas, sakė, kad kūnai buvo rasti netoli kraterio krašto ir nuvežti žemyn nuo kalno, kai sąlygos pagerėjo.
Operacijoje dalyvavo daugiau nei 100 gelbėtojų, tarp jų – kariai, policijos pareigūnai ir vietos savanoriai. Valdžios institucijos teigė, kad keliautojai įžengė į draudžiamą zoną nepaisydami įspėjimų laikytis ne mažiau kaip 4 kilometrų atstumo nuo kraterio.
Pareigūnai įspėjo, kad nuo kovo pabaigos vulkaninė veikla kalne smarkiai sustiprėjo ir kad dėl nuolatinės išsiveržimo grėsmės buvo uždrausta lipti į vulkaną.
