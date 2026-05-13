GamtaŽemė

Dalį Turkijos skandino potvynis: galinga stichija nešė net automobilius

2026 m. gegužės 13 d. 18:06
Lrytas.lt
Turkijoje – didelė gamtos stichija. Liūtys sukėlė galingus potvynius netoli Turkijos Juodosios jūros pakrantės.
Daugiau nuotraukų (5)
Kaip skelbia naujienų agentūra AP, vanduo užtvindė namus ir pastatus, galinga vandens srovė nešėsi automobilius.
Valstybinė agentūra „Anadolu“ pranešė, kad mažiausiai 12 žmonių buvo paguldyti į ligoninę dėl nedidelių sužalojimų.
Skelbiama, kad liūtys prasidėjo dar antradienio vakarą. Samsūno provincijoje išsiliejo upės, o vanduo plūstelėjo gatvėmis, nešdamas automobilius ir šiukšles.
Susiję straipsniai
Tragiška gelbėjimo operacijos žinia: rasti trys žuvę keliautojai

Tragiška gelbėjimo operacijos žinia: rasti trys žuvę keliautojai

Teheranas sudrebėjo: Irano sostinę supurtė požeminiai smūgiai

Teheranas sudrebėjo: Irano sostinę supurtė požeminiai smūgiai

Kaimyninėje Lenkijoje – pragariškas gaisras: jau nusinešė piloto gyvybę

Kaimyninėje Lenkijoje – pragariškas gaisras: jau nusinešė piloto gyvybę

„Anadolu“ pranešė, kad buvo užtvindyti kelių pastatų rūsiai ir pirmieji aukštai. Vaizdo įraše matyti vairuotojas, stovintis ant sunkvežimio ir laukiantis, kol bus išgelbėtas iš potvynio.
„Anadolu“ pranešė, kad nė vieno iš sužeistųjų būklė nėra sunki. Kai kurie į ligoninę atvyko savarankiškai, o kitiems padėjo medicinos komandos.
Gaisrininkai, policija ir gelbėjimo komandos buvo dislokuotos, kad išgelbėtų įstrigusius gyventojus ir pašalintų nuolaužas.
Turkų portalas „Cumhuriyet“ skelbia, kad trečiadienį dėl liūties ir potvynio padarinių uždarytos ir mokyklos.
Juodoji jūraTurkijaliūtys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.