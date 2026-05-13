Dalį Turkijos skandino potvynis: galinga stichija nešė net automobilius

Kaip skelbia naujienų agentūra AP, vanduo užtvindė namus ir pastatus, galinga vandens srovė nešėsi automobilius.
Valstybinė agentūra „Anadolu“ pranešė, kad mažiausiai 12 žmonių buvo paguldyti į ligoninę dėl nedidelių sužalojimų.
Skelbiama, kad liūtys prasidėjo dar antradienio vakarą. Samsūno provincijoje išsiliejo upės, o vanduo plūstelėjo gatvėmis, nešdamas automobilius ir šiukšles.
„Anadolu“ pranešė, kad buvo užtvindyti kelių pastatų rūsiai ir pirmieji aukštai. Vaizdo įraše matyti vairuotojas, stovintis ant sunkvežimio ir laukiantis, kol bus išgelbėtas iš potvynio.
„Anadolu“ pranešė, kad nė vieno iš sužeistųjų būklė nėra sunki. Kai kurie į ligoninę atvyko savarankiškai, o kitiems padėjo medicinos komandos.
Gaisrininkai, policija ir gelbėjimo komandos buvo dislokuotos, kad išgelbėtų įstrigusius gyventojus ir pašalintų nuolaužas.
Turkų portalas „Cumhuriyet“ skelbia, kad trečiadienį dėl liūties ir potvynio padarinių uždarytos ir mokyklos.
