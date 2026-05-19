Netoli Los Andželo įsiplieskė krūmynų gaisras: evakuoti tūkstančiai gyventojų

2026 m. gegužės 19 d. 08:58
Pirmadienį Los Andželo priemiestyje kilo krūmynų gaisras, kuris sparčiai plito ir privertė valdžios institucijas nurodyti tūkstančiams gyventojų evakuotis.
Šis pagal gatvę, netoli kurios prasidėjo, „Sandy“ pramintas gaisras pirmadienį ryte įsiplieskė maždaug 125 tūkst. gyventojų turinčiame Simi Valio mieste, kuris yra už maždaug 60 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Los Andželo centro.
Pasak priešgaisrinės tarnybos „CalFire“, iki 56 km/h siekiančių vėjo gūsių genamas gaisras iki pirmadienio vakaro išplito 552 hektarų plote.
Gaisras nuniokojo vieną namą, tačiau apie aukas nepranešta.
Buvo įsakyta evakuoti kai kuriuos Simi Valio ir kaimyninio Tauzend Oukso miesto rajonus, apie evakuaciją įspėta ir keletas šiaurinių Los Andželo rajonų.
„Paskelbus evakuacijos įspėjimą, gyventojai neprivalo išvykti iš karto, tačiau jiems rekomenduojama būti budriems ir pasirengusiems evakuotis, jei padėtis pablogės ir bus išduotas nurodymas evakuotis“, – spaudos konferencijoje sakė Los Andželo merė Karen Bass.
„Šiuo metu nemanome, kad gaisras pasieks Los Andželo miestą“, – pridūrė ji.
Nors pirmadienį sutemus vėjas susilpnėjo, tarnybos „CalFire“ orų prognozėje teigiama, kad „gesinimo darbus vykdyti toliau kliudo aukšta temperatūra, maža popietinė drėgmė ir reljefo sąlygomis susidarantys vėjai“.
 
