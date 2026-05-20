Kopenhagą supurtė žemės drebėjimas: stipriausias Danijoje nuo 2012 metų

2026 m. gegužės 20 d. 21:04
Trečiadienio popietę Kopenhagos apylinkes supurtė 3,9 balo žemės drebėjimas, pranešė Europos ir Viduržemio jūros regiono seismologijos centro (EMSC) svetainė.
Pranešta, kad žemės drebėjimo epicentras buvo už 28 kilometrų į pietus nuo Danijos sostinės.
Naujienų agentūra „Ritzau“ pranešė, kad Kopenhagos policija gavo daugybę dėl požeminių smūgių sunerimusių žmonių skambučių.
Pasak Švedijos laikraščio „Sydsvenskan“, žemės drebėjimas buvo juntamas pietiniame Švedijos mieste Malmėje.
„Tai gana stiprus žemės drebėjimas tiek pagal Danijos, tiek Švedijos standartus“, – laikraščiui „Sydsvenskan“ sakė seismologas Björnas Lundas iš Upsalos universiteto.
Transliuotojas DR pranešė, kad požeminiai smūgiai taip pat buvo juntami Odensėje, Danijos Fiuno saloje, maždaug už 170 kilometrų į vakarus nuo Kopenhagos. Iš pradžių pranešimų apie žemės drebėjimo padarytą žalą nebuvo.
Žemės drebėjimai Danijoje yra gana reti. Trečiadienio žemės drebėjimas Danijoje ir aplink ją buvo stipriausias nuo 2012 m., kai, remiantis Danijos geologijos tarnybos (GEUS) duomenimis, šalį supurtė 4,3 balo žemės drebėjimas.
2008 m. Švedijoje, maždaug už 65 kilometrų į rytus nuo Kopenhagos, įvyko 4,8 balo žemės drebėjimas, jis buvo juntamas ir miesto apylinkėse.
