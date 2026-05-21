GamtaŽemė

Italijos Neapolio miestą supurtė žemės drebėjimas

2026 m. gegužės 21 d. 17:59
Pietų Italijos Neapolio miestą ir jo apylinkes supurtė žemės drebėjimas. Prieš 6.00 val. smarkūs požeminiai smūgiai pažadino daugybę gyventojų. Daugelis išbėgo į gatves. Oficialiais duomenimis, epicentras buvo Flegrėjaus laukuose, vadinamojoje vulkaninėje kalderoje, kuri driekiasi į vakarus nuo miesto iki Viduržemio jūros. Apie didesnę žalą kol kas nepranešama.
Nacionalinio geofizikos ir vulkanologijos instituto (INGV) duomenimis, žemės drebėjimas įvyko 05.51 val., jo stiprumas siekė 4,4 balo. Tai vienas stipriausių žemės drebėjimų regione pastaraisiais metais. Flegrėjaus laukus – didelio vulkaninio aktyvumo teritoriją – jau kurį laiką virpina daug mažų, o kartais ir stiprių požeminių smūgių.
Požeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiose Neapolio miesto dalyse. Saugumo sumetimais virtinė mokyklų liko uždarytos.
Neapolyje ir jo apylinkėse gyvena apie 3 mln. gyventojų. Miestas yra Vezuvijaus ugnikalnio papėdėje.
