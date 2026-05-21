Italijos Neapolio miestą supurtė žemės drebėjimas

Nacionalinio geofizikos ir vulkanologijos instituto (INGV) duomenimis, žemės drebėjimas įvyko 05.51 val., jo stiprumas siekė 4,4 balo. Tai vienas stipriausių žemės drebėjimų regione pastaraisiais metais. Flegrėjaus laukus – didelio vulkaninio aktyvumo teritoriją – jau kurį laiką virpina daug mažų, o kartais ir stiprių požeminių smūgių.
Požeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiose Neapolio miesto dalyse. Saugumo sumetimais virtinė mokyklų liko uždarytos.
Neapolyje ir jo apylinkėse gyvena apie 3 mln. gyventojų. Miestas yra Vezuvijaus ugnikalnio papėdėje.