Turkijos pietuose – pražūtingi potvyniai: griuvo keliai ir namai, yra žuvusių

2026 m. gegužės 22 d. 08:37
Po smarkių liūčių Turkijos Chatajaus provincijoje kilo dideli potvyniai. Valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“ ketvirtadienį pranešė apie du žuvusius žmones ir keturis sužeistuosius.
Trys žmonės buvo ištraukti iš sugriuvusio namo. Labiausiai paveiktas Antakijos miesto centras ir besiribojantys Defnės, Samandago ir Kumlu rajonai.
Ugniagesiai ir kovos su katastrofomis tarnybos (AFAD) atstovai vyko gelbėti apsemtuose pastatuose įstrigusių žmonių. Naujienų agentūros DHA nuotraukose buvo matyti, kaip gelbėtojai valtimis plaukai užlietomis gatvėmis. Keliose vietose iš krantų išsiliejo Oronto upė.
Chatajaus gubernatorius Mustafa Masatlis sakė, kad lietus trečiadienio vidudienį apėmė visą provinciją, o vakare jo intensyvumas sustiprėjo. Kritulių kiekis esą viršijo prognozuotą kiekį. Gubernatoriaus duomenimis, Samandago rajone nedirbo mokyklos.
Stichija apgadino pastatus, paplovė kelius, vandens masės nešė su savimi automobilius. Padaryta didelės žalos žemės ūkiui. Nugaišo didelis kiekis naminių paukščių, galvijų ir avių.
Chatajaus provincija 2023 m. vasarį labiausiai nukentėjo nuo smarkaus žemės drebėjimo. Čia vis dar daug žmonių gyvena laikinose pastogėse, kurios mažai saugo nuo tokių ekstremalių orų.
