Dalyje Indijos – mirtį nešanti karščio banga: vos per parą pasiglemžė mažiausiai 16 gyvybių

Kaip sekmadienį pranešė naujienų agentūra PTI ir kiti Indijos žiniasklaidos šaltiniai, remdamiesi pietinės valstijos finansų ministru Ponguleti Srinivasa Reddy, mirtys buvo sukeltos karščio bangos.
Aukos yra iš įvairių Telanganos rajonų, ir apie visas buvo pranešta penktadienį.
Ne visi 16 žmonių mirė vien dėl šilumos smūgio, kaip teigė vietos sveikatos pareigūnas, kurį citavo „The Times of India“. Kai kurie, ypač pagyvenę žmonės, turėjo sveikatos sutrikimų.
Dėl karščio bangos kenčia milijonai indų
Karščio banga jau keletą dienų tvirtai laiko didžiąją šalies dalį savo gniaužtuose.
Aukštos temperatūros Indijos subkontinente šiuo metų laiku nėra neįprastos. Tačiau Meteorologijos departamentas pranešė, kad kai kuriose šalies dalyse, įskaitant Delio metropolį, temperatūra buvo iki penkių laipsnių aukštesnė nei įprasta.
Šeštadienį aukščiausia dienos temperatūra buvo užfiksuota Vidarbos regione, Maharaštros valstijos rytuose – 47,1 laipsnio.
Valdžios institucijos skelbia įspėjimą dėl karščio bangos. Numatoma, kad maksimali temperatūra žemumose sieks mažiausiai 40 laipsnių, o aukštesnėse vietovėse – mažiausiai 30 laipsnių.
Žemės mokslų ministerijos Meteorologijos departamento duomenimis, karščio banga kai kuriose šalies vietovėse greičiausiai tęsis ir artimiausiomis dienomis.