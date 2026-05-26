Smarkus žemės drebėjimas supurtė Čilę: kas žinoma

Žemės drebėjimas įvyko Atakamos dykumoje, maždaug už 31 kilometro nuo Kalamos miesto, apie 100 kilometrų gylyje, pranešė JAV agentūra.
Čilės nacionalinė nelaimių prevencijos ir reagavimo tarnyba pranešė, kad cunamio pavojaus nėra ir kad pranešimų apie sužeistuosius ar rimtą žalą negauta.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad žemės drebėjimas buvo juntamas Arikos, Tarapakos, Antofagastos ir Atakamos regionuose. Transliuotojas TVN parodė vaizdus, kaip prekybos centre nuo lentynų krenta prekės.
Ši Pietų Amerikos šalis yra viena labiausiai žemės drebėjimų paveiktų pasaulyje. Paprastai silpnesni nei 7 balų žemės drebėjimai nekelia nerimo čiliečiams.
Čilės teritorijoje susikerta trys tektoninės plokštės: Naskos, Pietų Amerikos ir Antarkties. 1960 m. pietinį Valdivijos miestą nuniokojo 9,5 balo žemės drebėjimas, laikomas galingiausiu kada nors užregistruotu, jis pražudė 9 500 žmonių.
2010 m. 8,8 balo žemės drebėjimas prie Vidurio Čilės pakrantės sukėlė cunamį, nusinešusį daugiau nei 520 gyvybių.