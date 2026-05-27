Turistų pamiltuose Italijos miestuose – aukščiausio lygio perspėjimai

Tai reiškia, kad ir sveiki žmonės gali pajusti neigiamus fizinius padarinius.
Tačiau jau penktadienį karštis turėtų slūgti. Savaitgalį nė viename Italijos mieste aukščiausias pavojaus laipsnis nebegalios.
Sostinėje Romoje meras Roberto Gualtieri trečiadienį pasirašė potvarkį dėl gaisrų prevencijos ir su karščio bangomis susijusių rizikų valdymo priemonių.
Vasarai neprasidėjus Europoje fiksuojami karščiai: kai kur prognozuoja ir 40 laipsnių temperatūrą
Be kita ko, tomis dienomis, kai paskelbtas aukščiausias – raudonas – pavojaus laipsnis, didesnės viešosios įstaigos, turinčios vėsinimo sistemas, turi būti atviros piliečiams.
Nuo šiol vidudienį statybvietėse ir žemės ūkio sektoriuje taip pat privaloma numatyti pertraukas pavėsyje arba vėsinamose zonose, o prireikus – užtikrinti vėdinimą ar vėsinimą. Ir Italijoje praėjusiomis vasaromis registruota atvejų statybvietėse, kai mirė žmonės, dirbę labai karštomis vidudienio valandomis.
Prancūzijoje ir JK antradienį fiksuoti nauji karščio rekordai
Vakarų Europą apglėbus karščio bangai, Prancūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje antradienį registruoti nauji gegužės mėnesio temperatūros rekordai.
Preliminariais meteorologijos tarnybos „Météo-France“ duomenimis, Prancūzijoje vidutinė temperatūra šalyje antradienį siekė 24,8 laipsnio. Tai daugiau nei pirmadienį fiksuotas 24,6 laipsnio šio mėnesio rekordas.
Naujas gegužės karščio rekordas, „Met Office“ duomenimis, antradienį išmatuotas ir Didžiojoje Britanijoje. Netoli Londono termometrų stulpeliai kilo iki 35 laipsnių padalos. Jau pirmadienį šalis registravo rekordinę mėnesio temperatūrą – 33,5 laipsnio, tačiau dabar šis rekordas pagerintas.
Anglijoje nuo sekmadienio maudydamiesi žuvo keturi jaunuoliai.
Neįprastai ankstyva karščio banga šiuo metu apėmusi didelę dalį Vakarų Europos. To priežastis – virš dalies žemyno susidaręs karščio kupolas. Prancūzijoje iki šiol pranešta apie septynias mirtis, susijusias su šia karščio banga. Penkios šių aukų nuskendo.
