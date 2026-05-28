JT klimato vadovas: karščio banga Vakarų Europoje – brutalus priminimas apie klimato kaitą

Mokslinės studijos esą vienareikšmiškai rodo, kad žmogaus sukelta klimato kaita lemia dažnesnes ir ekstremalesnes karščio bangas.
Tai labiausiai susiję su iškastinio kuro, tokio kaip anglys, nafta ir dujos, vartojimu bei miškų naikinimu. Irano karas dar labiau išryškina „milžinišką priklausomybės nuo iškastinės energijos importo kainą“.
„Sprendimas yra aiškus: tai greitesnis perėjimas prie švarios energijos“, – pažymėjo S. Steillas. Be to, anot jo, būtina kur kas daugiau investuoti į atsparumo klimato kaitos padariniams didinimą.
Susiję straipsniai
Prancūzijoje trečiadienį toliau tęsėsi karščio banga. 13 departamentų galiojo antras aukščiausias perspėjimo laipsnis. Meteorologijos tarnyba prognozavo iki 39 laipsnių kaitrą. Jau praėjusiomis dienomis čia buvo gerinami gegužės mėnesio karščio rekordai.
Ir Didžioji Britanija nuo savaitės pradžios fiksavo naujus šio mėnesio temperatūros rekordus. Italija ketvirtadienį keturiuose miestuose dėl karščio skelbia aukščiausią perspėjimo lygį.