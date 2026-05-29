Ketvirtadienį 14.14 val. buvo gautas pranešimas, kad Kaune, Sąjungos aikštėje, rastas ant automobilio nuvirtęs medis.
Į įvykio vietą nuvykę ugniagesiai išsiaiškino, kad medis nuvirtęs ant gatvės ir šakomis nestipriai kliudęs šalia gatvės stovėjusį lengvąjį automobilį „Opel“.
Medis buvo supjaustytas ir patrauktas.
Vakare panašus atvejis registruotas Birštone.
Po 17 val. buvo gautas pranešimas, kad kurorto B. Sruogos gatvės kieme ant automobilio yra nuvirtęs medis.
Ant lengvojo automobilio „Volkswagen Sharan“ nuvirtęs medis nupjautas ir patrauktas, pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Po 17 val. Kaune gautas pranešimas, kad Biržiškų gatvėje ant kelio yra nulūžusi medžio šaka, nutrauktas elektros laidas.
Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai rado ant kelio nukritusią didelę medžio šaką.
Ji buvo nutraukusi gatvių apšvietimo laidą.
Šaką ugniagesiai nupjovė ir pabudėjo, kol atvyko gatvių apšvietimo avarinė tarnyba.
20.43 val. buvo gautas pranešimas, kad Kaune, Kalniečių gatvėje, daugiabučio kieme nuvirto medis ir užtvėrė laiptinę.
Ugniagesiai šį medį supjaustė, atlaisvino praėjimą ir nušlavė pėsčiųjų taką.
Ugniagesių pagalbos buvo prašoma ir kituose regionuose – Marijampolės savivaldybėje, Mokolų seniūnijoje, Gustabūdžio kaime, ant kelio užvirto medis ir užtvėrė pravažiavimą.
Atvykus ugniagesiams, dalis medžio jau buvo patraukta, likusią dalį ugniagesiai nukėlė rankomis ir patraukė į kelkraštį, nuvalė kelio dangą.
Šakių rajone, Griškabūdžio seniūnijoje, Šukėtų kaime, nuvirto didelis medis. Jis buvo supjaustytas ir patrauktas.
Pjaustyti ir patraukti dėl stichijos nuvirtusių medžių ugniagesiai vyko į Kauno, Kaišiadorių, Kėdainių rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybes.
Sinoptikai skelbia, kad Lietuvoje toliau bus vėjuota. Penktadienį kai kur trumpai palis. Pūs vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s vėjas“ vietomis jo gūsiai sieks 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 15–20, Kuršių nerijoje 12–14 laipsnių šilumos.
Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 17–22, pajūryje 13–15 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 17–22, pajūryje 13–16 laipsnių šilumos.