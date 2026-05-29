GamtaŽemė

Šalia Lietuvos – didžiulis miško gaisras: evakuojami žmonės, pakelti sraigtasparniai

2026 m. gegužės 29 d. 10:55
Lenkijos gelbėjimo tarnybos gesina gaisrą Volomino apskrityje, socialiniame tinkle X pranešė šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ir pridūrė palaikantis nuolatinį ryšį su vidaus reikalų ministru ir atitinkamų tarnybų vadovais.
„Policijos sraigtasparnis „Black Hawk“ ir gaisrų gesinimo lėktuvas „Dromader“ jau dirba vietoje. Dislokuojamos papildomos pajėgos, o svarbiausia išlieka gyventojų saugumas ir padėties kontrolė“, – parašė D. Tuskas.
Gaisras siaučia miškingose vietovėse Volomino apskrityje. Apie nukentėjusiuosius ar aukas nepranešta.
Varšuvos policija socialiniame tinkle X pranešė, kad dėl gaisro plitimo rizikos pareigūnai pradėjo evakuoti žmones iš vasarnamių sklypų netoliese esančiame Oldakoviznos kaime, kaimyninėje Minsko apskrityje.

Gaisras jau apėmė daugiau nei 10 hektarų plotą, pranešė Mazovijos vaivadijos atstovė spaudai Luiza Jurgiel-Zyla.
Gaisro gesinimo pastangas labai apsunkina gūsingas vėjas.
