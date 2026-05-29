Šalia Lietuvos – didžiulis miško gaisras: evakuojami žmonės, pakelti sraigtasparniai

„Policijos sraigtasparnis „Black Hawk“ ir gaisrų gesinimo lėktuvas „Dromader“ jau dirba vietoje. Dislokuojamos papildomos pajėgos, o svarbiausia išlieka gyventojų saugumas ir padėties kontrolė“, – parašė D. Tuskas.
Gaisras siaučia miškingose vietovėse Volomino apskrityje. Apie nukentėjusiuosius ar aukas nepranešta.
Varšuvos policija socialiniame tinkle X pranešė, kad dėl gaisro plitimo rizikos pareigūnai pradėjo evakuoti žmones iš vasarnamių sklypų netoliese esančiame Oldakoviznos kaime, kaimyninėje Minsko apskrityje.
Orai išliks vėsūs ir vėjuoti: daugiausia lietaus prognozuojama vienoje srityje
Gaisras jau apėmė daugiau nei 10 hektarų plotą, pranešė Mazovijos vaivadijos atstovė spaudai Luiza Jurgiel-Zyla.
Gaisro gesinimo pastangas labai apsunkina gūsingas vėjas.