Laose – penkių įstrigusių aukso ieškotojų gelbėjimo operacija

Tai, kad keturi vyrai išgelbėti, naujienų agentūrai AFP šeštadienį patvirtino naras gelbėtojas iš Malaizijos Lee Kian Lie.
Vandens lygis urve sumažėjo pumpuojant vandenį, todėl vyrai galėjo iš jo išlįsti.
Tailando narų gelbėtojų grupėje socialiniame tinkle „Facebook“ taip pat patvirtinta, kad keturi žmonės buvo išgelbėti šeštadienio popietę Laoso laiku, bet du tebėra dingę.
Nuošalioje kalnuotoje vietovėje Saisombūno provincijoje esančiame urve 7 vyrai buvo įstrigę nuo gegužės 20 d. Jie ieškojo aukso, bet staiga kilęs potvynis užliejo urvą ir jie nebegalėjo grįžti.
Penki vyrai buvo rasti gyvi trečiadienį, susispietę siauroje landoje, maždaug už 300 metrų nuo įėjimo į urvą.
Penktadienį gelbėtojai per nelygų reljefą į saugią vietą palydėjo vieną išsekusį ir išsipurvinusį vyrą.