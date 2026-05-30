GamtaŽemė

Laose – penkių įstrigusių aukso ieškotojų gelbėjimo operacija

2026 m. gegužės 30 d. 12:43
Iš užtvindyto urvo Laose buvo išgelbėti penki aukso ieškotojai: vienas penktadienį, o keturi – šeštadienį. Tačiau dar du žmonės tebėra dingę be žinios.
Daugiau nuotraukų (3)
Tai, kad keturi vyrai išgelbėti, naujienų agentūrai AFP šeštadienį patvirtino naras gelbėtojas iš Malaizijos Lee Kian Lie.
Vandens lygis urve sumažėjo pumpuojant vandenį, todėl vyrai galėjo iš jo išlįsti.
Tailando narų gelbėtojų grupėje socialiniame tinkle „Facebook“ taip pat patvirtinta, kad keturi žmonės buvo išgelbėti šeštadienio popietę Laoso laiku, bet du tebėra dingę.
Susiję straipsniai
Turistų rojuje – nerimą kelianti situacija: karščio banga jau nusinešė gyvybių

Turistų rojuje – nerimą kelianti situacija: karščio banga jau nusinešė gyvybių

Dalis Europos – lyg orkaitėje: „Tai, ką matome dabar, yra beprecedentis dalykas“

Dalis Europos – lyg orkaitėje: „Tai, ką matome dabar, yra beprecedentis dalykas“

Turistų pamiltuose Italijos miestuose – aukščiausio lygio perspėjimai

Turistų pamiltuose Italijos miestuose – aukščiausio lygio perspėjimai

Nuošalioje kalnuotoje vietovėje Saisombūno provincijoje esančiame urve 7 vyrai buvo įstrigę nuo gegužės 20 d. Jie ieškojo aukso, bet staiga kilęs potvynis užliejo urvą ir jie nebegalėjo grįžti.
Penki vyrai buvo rasti gyvi trečiadienį, susispietę siauroje landoje, maždaug už 300 metrų nuo įėjimo į urvą.
Penktadienį gelbėtojai per nelygų reljefą į saugią vietą palydėjo vieną išsekusį ir išsipurvinusį vyrą.
LaosasAuksasišgelbėjo

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.