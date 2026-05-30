Sinoptikai įspėja: po mirtinos karščio bangos – stiprios audros

Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Portugalijoje per karščio bangą užregistruotos karščiausios gegužės mėnesio dienos. Šeštadienį Paryžiaus regione temperatūra išliko aukštesnė nei 33 laipsnių pagal Celsijų, kitus Prancūzijoje ji buvo aukštesnė nei 30 laipsnių.
„Meteo-France“ orų tarnyba pranešė, kad šiek tiek vėsesnės oro masės šeštadienio naktį sumažins temperatūrą.
Tačiau ji perspėjo apie audras visoje Šiaurės Prancūzijoje, kai kur jos bus stiprios, su kruša ir vėjo gūsiais. Vėjo greitis gali viršyti 80 kilometrų per valandą.
Vasarai neprasidėjus Europoje fiksuojami karščiai: kai kur prognozuoja ir 40 laipsnių temperatūrą
Sinoptikai perspėjo, kad didžiulės minios, užpildžiusios Paryžiaus gatves dėl „Arsenal“ ir „Paris Saint-Germain“ Čempionų lygos futbolo finalo, taip pat „French Open“ teniso čempionato ir svarbių koncertų, būtų atsargios dėl orų perspėjimų.
Prancūzijoje aukščiausia temperatūra – 37,8 laipsnio pagal Celsijų – buvo užregistruota Šarantos departamente. Dėl karščio kai kuriuose miestuose buvo atšaukti traukiniai, nutrūko elektros tiekimas. Kai kurios mirtys Prancūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje siejamos su karščiu.
Susiję straipsniai
„Meteo-France“ specialistas Mattieu Sorelis teigė, kad labai tikėtina, jog šią vasarą šalį užklups dar ekstremalesnės karščio bangos.
karščio bangaAudraPrancūzija
Rodyti daugiau žymių